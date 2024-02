Pronostic Shakhtar OM : Analyse, cotes et prono du barrage de Ligue Europa

L’OM montre un beau visage face au Shakhtar ?

Le club ukrainien du Shakhtar a été reversé en C3 suite à sa 3e place du groupe H en Ligue des Champions. Dans un poule assez relevée, ce sont le Barça et Porto qui ont pris les deux premières places, et Antwerp qui a fermé la marche. On notera deux victoires contre le club belge, et surtout un succès de prestige contre Barcelone (1-0). Le championnat local est en pause, et le Shakhtar est en lice comme chaque année pour aller chercher le titre, sans trop impressionner cette année en revanche (4e à 3 points du leader avec deux matchs en retard). Paramètre important, les Ukrainiens n’ont disputé que des matchs amicaux depuis la fin de la phase de poules de C1 et auront probablement un manque de rythme en compétition officielle pour la reprise. L’équipe type est bâtie avec de nombreux locaux et internationaux ukrainiens, notamment le jeune Danylo Sikan, meilleur buteur de l’équipe durant la phase de poules de LDC (4 buts). En championnat, ce sont Kryskiv (4 buts, 2 passes) et Zubkov (4 buts, 3 passes) les plus décisifs.

L’OM aurait pu éviter ces barrages et se qualifier directement pour les 1/8es de finale, mais Brighton en a décidé autrement lors de la dernière journée (2-0). La phase de poule fut tout de même convaincante pour les Olympiens avec 11 points glanés en 6 rencontres et une deuxième place à la clé, après de bons matchs contre l’AEK (victoires 0-2 et 3-1) et l’Ajax au Vélodrome (4-3). C’est moins intéressant en revanche en Ligue 1 avec une décevante 8e place pour le moment, et une série de 5 matchs sans victoire en cours (4 nuls, 1 défaite). Déjà éliminé en Coupe de France par Rennes, l’Europa League reste donc la seule compétition que l’OM peut remporter, . Pour attaquer ces phases finales, Marseille va devoir faire sans Rongier, toujours blessé, tandis que Chancel Mbemba sera rentré de la CAN mais probablement épuisé par ce mois intense de compétition. Les hommes forts de cet effectif seront quant à eux bien présents, notamment Aubameyang (5 buts durant la phase de poules) et Amine Harit (1 but, 4 passes lors des poules). Kondogbia est en revanche de retour. L’une des recrues, Onana, devrait être associée au milieu avec Ounahi, et derrière pourront être alignés des garçons comme Clauss, Gigot, Balerdi, et un autre nouveau, Merlin (arrivé de Nantes). L’OM est sur le papier favori, d’autant que le Shakhtar est obligé de jouer dans un autre stade que le sien. La rencontre pourrait être ouverte au vu de la moyenne de buts des deux équipes sur la scène européenne cette saison (3,67 buts par match en moyenne pour le Shakhtar, 4 pour l’OM).

