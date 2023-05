Pronostic Sassuolo Fiorentina : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Sassuolo finit sur une bonne note face à la Fiorentina

La dernière journée de Serie A débute vendredi soir avec un choc entre Sassuolo et la Fiorentina, pour permettre au club toscan de pleinement se préparer pour sa finale de Ligue Europa Conférence face à West Ham. 13es, les Neroverdi ne jouent plus rien depuis plusieurs semaines, car ils sont assurés de se maintenir et qu’ils sont bien trop loin pour pouvoir lutter pour une place européenne. Cette fin de saison sans enjeu se fait ressentir, car Sassuolo reste sur 5 journées sans la moindre victoire. Le week-end dernier, les protégés de Dionisi ont seulement obtenu un résultat nul (2-2) sur la pelouse d’une équipe de la Sampdoria condamnée depuis plusieurs semaines. Lors de cette dernière rencontre, le capitaine Berardi a inscrit son 11e but de la saison malgré plusieurs matchs ratés sur blessure. Pour son dernier match à la maison, Sassuolo va vouloir terminer sur une bonne note devant ses tifosi. De plus, certains éléments comme Frattesi devrait disputer leur dernière rencontre avec les Neroverdi.

En face, la Fiorentina a connu une saison très intéressante en atteignant les finales de la Coppa Italia, mais aussi celle de la Ligue Europa Conférence. Les Toscans ont perdu la semaine passée face à l’Inter (2-1) la Coupe d’Italie et espèrent décrocher un titre européen face aux Anglais. Lors du revers face aux Intéristes, les protégés d’Italiano auraient certainement mérité mieux, car ils ont pratiqué leur habituel football offensif avec des opportunités mal conclues. Dans cette fin de saison où la Viola ne joue plus rien en Serie A, le technicien italien devrait préserver ses cadres vendredi en prévision du choc face à West Ham, s’appuyant sur des seconds couteaux. Le week-end dernier, les Florentins ont renversé à domicile la Roma (2-1) en toute fin de rencontre avec des réalisations de Jonathan Ikoné et du buteur serbe Jovic. Dans cette affiche qui ouvre l’ultime journée de Serie A, Sassuolo devrait finir sur une note positive à domicile en dominant une équipe de la Viola probablement remaniée et tournée vers sa finale européenne.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

