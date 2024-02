Pronostic Rodez Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dunkerque confirme son regain de forme face à Rodez

Sauvé lors de la dernière journée l’an passé, Rodez avait réalisé une très bonne première partie de saison. En effet, les Aveyronnais se sont retrouvés pendant de nombreuses semaines dans la course au Top 5. Malgré une première victoire en 2024 face à Pau (2-1), Rodez a ensuite rencontré plus de difficultés avec un nul contre Guingamp (3-3), et surtout avec des revers face à Laval (1-2) et Angers (2-1). Face au leader, la formation entrainée par Santini avait rapidement ouvert le score mais n’a pas su conserver son avantage. A la suite de ces résultats défavorables, Rodez a reculé en 12e position avec 8 points de plus que le premier relégable.

En face, Dunkerque a passé 1 an en National. Le retour en Ligue 2 ne s’est pas passé comme souhaité. La formation nordiste a profité du mercato hivernal pour effectuer des ajustements avec les recrutements des Courtet, Maurer ou Gbamin mais aussi de Lollichon dans le staff. Battu en Coupe de France au Puy en Velay, Dunkerque a ensuite réagi en championnat en prenant le dessus Ajaccio (2-0). Cette victoire semble avoir été un déclic puisque le club nordiste vient d’enchainer 3 autres victoires de rang, en comptant les deux derniers face au Paris FC et l’AS Saint Etienne. Face aux Verts, les Dunkerquois ont été solides et ont marqué sur leur seule opportunité. Malgré cette belle dynamique, Dunkerque est toujours dans la zone de relégation mais a repris espoir. Ce samedi, les partenaires de Courtet devraient confirmer face à une équipe de Rodez pas au mieux.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

