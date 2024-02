Pronostic Reims Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims prend le dessus sur Toulouse

Pour ses débuts l’an passé, Will Still avait impressionné en permettant à sa formation d’obtenir le maintien assez tranquillement. Le technicien belge avait également proposé un jeu très plaisant. L’été dernier, les Champenois ont réalisé un mercato très intéressant avec les arrivées de Teuma, Nakamura, ou Daramy. Très régulier tout au long de la saison, le club rémois s’est hissé à la 6e place de Ligue 1. Actuellement, les hommes de Still accusent 5 points de retard sur le podium. Le week-end dernier, Reims peut remercier son portier Diouf, qui a sorti un penalty de Kadewere. Cet arrêt a permis aux rémois d’assurer un point (0-0). En cette rentrée, la formation champenoise s’est enr evanche fait surprendre en Coupe de France en s’inclinant face à un club de National, le FC Sochaux. Pour défier le TFC, Still compte sur les Teuma, Daramy ou sur la pépite Khadra.

En face, Toulouse avait réussi un retour brillant en Ligue 1 puisqu’en plus d’avoir obtenu le maintien, les Toulousains avaient remporté la Coupe de France. Lors de ce nouvel exercice, la formation haute-garonnaise doit jongler entre matchs européens (avec un 16e à venir face au Benfica) et la Ligue 1 où le maintien est en jeu. En effet, les Toulousains sont actuellement à la 14e place, avec seulement 1 point de plus que le premier relégable. Victorieux d’un match crucial face à Metz (0-1), le TFC s’est incliné le week-end dernier dans son stadium face à Lens (0-2). Pour tenter de ramener des points de Champagne, le coach espagnol Novel Martinez compte sur le réveil des Dallinga, Donnum, Sierro, ou Casseres qui ont du mal à scorer. Devant son public, le stade de Reims devrait prendre le dessus sur Toulouse.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

