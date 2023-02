Pronostic Reims Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims prend sa revanche face à Toulouse

Reims est transformé depuis que Will Still a repris le club. En effet, sa formation est invaincue en Ligue 1 depuis qu’il a succédé en cours de saison à Oscar Garcia. Encore plus solide, Reims n’a perdu qu’une seule fois lors des 17 dernières rencontres toutes compétitions confondues, lors de son 8e de finale de Coupe de France face à … Toulouse (3-1) au Stadium. Depuis cet échec, le club champenois est reparti de l’avant avec une victoire sans bavure face à Troyes (4-0) et un nul sur la pelouse d’une équipe niçoise en regain de forme (0-0). 10e de L1, le stade de Reims possède l’un des meilleurs buteurs du championnat avec l’anglais Balogun. Formé à Arsenal, le jeune Gunner est en train d’exploser en Champagne et rivalise avec les Mbappé ou David au classement des meilleurs buteurs. Bien qu’il ait vu son penalty contre Nice arrêté par Schmeichel, Balogun en est à 15 buts en L1 cette saison.

De son côté, Toulouse a en ligne de mire son quart de finale de Coupe de France face à Rodez qui pourrait lui permettre de se trouver à 2 rencontres d’un possible trophée. En forme depuis la reprise, le TFC a effectué une belle remontée au classement pour se trouver en 11e position avec 13 points d’avance sur le 1er relégable. Victorieux de Rennes (3-1) il y a quinze jours, le club de Haute-Garonne a montré un très beau visage dimanche dernier contre Marseille (2-3) malgré la défaite. A l’image de son équipe, le buteur Dallinga est en forme depuis la fin du Mondial avec 9 réalisations depuis le départ de la saison (dont 6 depuis la reprise). Du fait de son avance au classement, Toulouse devrait davantage se focaliser sur son quart de finale de mercredi contre Rodez que sur ce déplacement en Champagne. Devant son public où il a remporté 5 de ses 6 dernières réceptions, cette solide équipe de Reims pourrait prendre sa revanche sur Toulouse.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

