Pronostic Reims Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier sabre le champagne pour finir à Reims

Ce Reims – Montpellier fait partie des oppositions sans grand enjeu. En effet, ces deux formations ont assuré leur maintien après avoir pourtant connu de gros passages compliqués cette saison. À Reims, Oscar Garcia a été licencié au cœur de l’automne et a été remplacé par Will Still. Le technicien belge a totalement redressé son club qui a connu une dynamique incroyable avec une longue série d’invincibilité. Grâce à cette période fructueuse, les Rémois ont rapidement assuré leur place en Ligue 1. En revanche, les Champenois finissent en roue libre comme le montrent les derniers résultats. Lors des 8 dernières journées, Reims ne s’est imposé qu’une seule fois face à Lille (1-0) dans une rencontre où les Nordistes auraient mérité mieux. Dans le dur, la formation rémoise a de nouveau craqué à Lyon (3-0) le week-end dernier avec un match catastrophique du défenseur Agbado, qui a inscrit un but contre son camp avant d’être expulsé en seconde période.

À l’instar de Reims (11e), Montpellier (12e) s’en est sorti en changeant d’entraîneur. Après les échecs de Dall’Oglio et Pitau, le président Nicollin a décidé de rappeler Michel Der Zakarian. Ancien de la maison, MDZ a redonné confiance au MHSC qui a signé une excellente dernière ligne droite pour obtenir son maintien. Récemment, les Héraultais nous ont offert de superbes rencontres. Malheureusement pour eux, deux de ces matchs se sont conclus avec un résultat négatif. Après avoir mené 4-1 à Lyon, Montpellier s’est incliné dans le Rhône (5-4). Ce scénario incroyable s’est renouvelé le week-end dernier avec une nouvelle remontada subie face à Nice. En effet, alors qu’ils sont rentrés aux vestiaires avec une avance de 2 buts, les Montpelliérains ont craqué avec 3 buts encaissés en 2de période face aux Niçois. Le week-end dernier, la pépite Wahi a reçu le titre du plus beau but avec son ciseau face à Lyon. Le jeune attaquant est l’une des révélations de la saison avec ses 17 buts. Dans cette affiche, Montpellier semble terminer un peu mieux que Reims qui peut même se permettre de perdre pour rester à la 11e place.

