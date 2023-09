Pronostic Quevilly Rouen Métropole Concarneau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Quevilly Rouen confirme ses progrès face à Concarneau

Quevilly Rouen dispute sa 3e saison consécutive en Ligue 2. L’an dernier sous la houlette d’Olivier Echouafni, QRM n’a jamais été menacé par le maintien, mais cet été, Quevilly Rouen a connu des départs importants devant, avec notamment le meilleur buteur Mafouta, parti à Amiens. En difficulté lors de l’entame de saison, la formation normande a perdu ses 3 premiers matchs contre Amiens, Ajaccio et Saint-Étienne. La suite fut un peu meilleure avec deux matchs nuls face à Laval (0-0) et à Troyes (2-2). Au Stade de l’Aube, les Normands peuvent s’en vouloir, car ils ont dilapidé une avance de 2 buts. Avant-dernier de L2, QRM espère repartir de l’avant lors de ce choc de fond de tableau face au dernier, Concarneau.

La formation bretonne dispute pour la 1re fois de son histoire la Ligue 2. Les hommes de Le Mignan ont remporté le championnat national sur le fil, mais rencontrent des difficultés d’adaptation aux âpres combats de la Ligue 2. En effet, la formation bretonne compte seulement deux points pris lors de deux matchs nuls face à Bastia et Annecy. Lors des autres rencontres, Concarneau n’a pas pu rivaliser avec Bordeaux (1-0), Caen (0-2) et surtout face au Paris FC (3-0). Avec un seul but inscrit, le club breton souffre sur le plan offensif. Logique puisque le redoutable buteur El Khoumisti (33 buts sur les deux dernières saisons) est blessé et l’excellent Amine Boutrah (11 buts et 8 passes l’an passé) est parti au Vitesse Arnhem cet été. En regain de forme lors des deux dernières journées, QRM pourrait décrocher son 1er succès de la saison lors de la réception du promu Concarneau, quasiment inoffensif.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

