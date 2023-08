Pronostic Quevilly-Rouen Métropole Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Quevilly Rouen et Ajaccio dos à dos

Proche de la relégation lors de son retour en Ligue 2 il y a deux, Quevilly Rouen s’était sauvé lors des barrages. L’an passé, la formation normande a connu un exercice tranquille sans avoir été menacé par la relégation. Cet été, QRM a perdu l’un des meilleurs éléments, son buteur Mafouta, transféré à Amiens. Pour compenser cette absence, le club s’est montré actif avec notamment l’obtention des prêts de Ndiaga Yade (Metz) et Sambou Soumano (Lorient). Lors de la 1re journée, les hommes d’Olivier Echouafni se sont fait surprendre à Amiens (1-0). Dans une rencontre équilibrée, Quevilly a craqué au pire des moments, à la 94e minute. Ce but a mis un coup sur la tête des Normands qui pensaient au moins récupérer un point. Ce samedi, QRM compte sur le soutien de ses fans pour se relancer.

Habitué à faire le yoyo entre la L1 et la L2, Ajaccio retrouve l’antichambre de l’élite du foot français après un court passage en Ligue 1. Pour remonter, le club a décidé de conserver son entraîneur Olivier Pantaloni et a misé sur l’expérience d’un Bammou, ou sur le potentiel d’un Jabol-Folcarelli. Pour leur première, les Corses ont été tenus en échec par Rodez (1-1). Rapidement mené au score, Ajaccio est parvenu à égaliser par l’intermédiaire de l’ancien Troyen Touzghar. Lors de cette 2e journée, la formation corse est déterminée à se reprendre pour ne pas prendre trop de retard dans son objectif de remontée. Dans cette affiche entre deux équipes qui ont perdu des points lors de la 1re journée, on pourrait voir un nouvelle rencontre fermée, s’achevant sur un partage des points.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

