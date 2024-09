Pronostic PSG Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Paris – Brest savoureux ?

Ce choc entre le PSG et Brest met aux prises deux formations présentes sur le podium du dernier championnat. Lors de cette entame d’exercice, le champion en titre poursuit sur son rythme avec 3 victoires en autant de journées tandis que le club breton doit se familiariser avec son nouveau statut. Pour le moment, l’entame parisienne est idéale avec 3 succès clinquants, face au Havre (1-4), contre Montpellier (6-0) et à Lille (1-3). Le duo Barcola – Dembélé s’impose sur le front de l’attaque tandis que Vitinha est devenu le patron au milieu de terrain. De plus, le petit Neves arrivé du Benfica a montré de bonnes choses pour ses premiers pas à Paris. Seul point négatif, la lourde blessure de Goncalo Ramos, qui semblait être l’un des bénéficiaires du départ de Mbappé. En son absence, Luis Enrique utilise souvent en faux 9 Asensio, qui devrait dézoner à l’image de Fàbregas avec l’Espagne championne du monde.

En face, Brest a connu des débuts compliqués avec une lourde défaite face à Marseille (1-5) suivie par un revers contre Lens (2-0). Les hommes d’Eric Roy ont profité de la venue du promu Saint-Étienne, qui n’a toujours pas marqué depuis son retour en L1, pour se refaire une santé (4-0) avec un Ludovic Ajorque, buteur pour la 1re fois sous ses nouvelles couleurs. À quelques jours de son match face au Sturm Graz en Ligue des champions, Brest va tenter de réussir un exploit au Parc des Princes face à un Paris étincelant. Séduisant collectivement, Paris devrait s’imposer face à Brest dans une rencontre avec des buts. Désormais sans Mbappé et G. Ramos, le PSG se repose beaucoup sur Barcola, 4 buts en L1 et buteur avec l’équipe de France pendant la trêve.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

