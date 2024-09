Pronostic Pérou Colombie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du monde

Colombie enchaîne face au Pérou

Malgré des victoires récentes en matchs amicaux contre des nations plus modestes, le Pérou peine à s’imposer dans les compétitions officielles, que ce soit en qualifications ou lors de la Copa. Les Péruviens n’ont récolté que 2 points lors de ces éliminatoires, avec deux matchs nuls contre le Paraguay (0-0) et le Venezuela (1-1), suivis de défaites contre le Brésil, le Chili, l’Argentine et la Bolivie, sans inscrire le moindre but. Ce bilan famélique les classe à la dernière place de ce mini-championnat. Le même scénario s’est répété en Copa América cet été, où le Pérou a échoué en phase de poules. Avec aucun but marqué et un seul point obtenu contre le Chili (0-0) en ouverture, les Péruviens ont ensuite enchaîné par des défaites face au Canada (0-1) et à l’Argentine (2-0).

En face, la Colombie a montré qu’elle aurait certainement mérité de remporter cette Copa América, car elle avait offert un jeu plaisant. Ceci particulièrement en phase de poules avec deux victoires convaincantes contre le Costa Rica (3-0) et le Paraguay (2-1), ainsi qu’un match nul face au Brésil (1-1) qui lui a permis de finir en tête de son groupe. En quarts de finale, les Colombiens ont écrasé le Panama (5-0), avant de s’imposer face à l’Uruguay en demi-finales (0-1). Malheureusement, ils ont été battus en prolongation par l’Argentine (1-0), contre le cours du jeu. Séduisante et invaincue en éliminatoires, la Colombie a battu le Venezuela (1-0), le Brésil (2-1) et le Paraguay (0-1), tout en concédant des nuls face au Chili, à l’Uruguay et à l’Équateur. Troisièmes des éliminatoires, los Cafeteros et Luis Diaz (2 buts pendant la Copa América, 3 buts sur les 2 derniers matchs de Liverpool) devraient poursuivre sur leur lancée face à des Péruviens dans le dur.

