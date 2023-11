Pronostic Pays-Bas Irlande : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

Les Pays-Bas, objectif qualification à l’Irlande

Quarts-de-finalistes du dernier Mondial, les Pays-Bas ont connu une campagne de qualification poussive. En effet, les Oranje n’ont pas su tenir la comparaison avec une équipe de France réalisant un parcours parfait. En s’inclinant à 2 reprises contre les Tricolores, les Bataves se sont même retrouvés en danger puisqu’ils ont disputé un match couperet lors de la journée précédente en Grèce. Lors de cette rencontre, Weghorst avait eu l’opportunité d’ouvrir le score, mais a manqué un penalty. Alors que l’on se dirigeait vers un nul, les Oranje ont obtenu un nouveau penalty, cette fois transformé par le capitaine Van Dijk. Grâce à ce succès (1-0), la sélection néerlandaise s’est complétement relancée dans ce groupe et aura certainement seulement besoin d’obtenir un succès pour se qualifier. Avec l’Irlande et Gibraltar au programme, les hommes de Koeman devraient atteindre leur objectif. Pour réussir cette mission, le sélectionneur batave compte sur Dumfries, Malen, ou le prodige Xavi Simons qui réalise un excellent début de saison avec Leipzig comme avec la sélection.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, l’Irlande fut présente en France en 2016, mais a manqué le dernier Euro, et ne verra pas l’Allemagne l’été prochain. Avec seulement 2 victoires obtenues lors de ces éliminatoires, l’Irlande est déjà éliminée. Malgré tout, la sélection irlandaise a réalisé parfois de bonnes prestations. The Boys in Green repartent sur un nouveau cycle avec en tête d’affiche le jeune Evan Ferguson. L’attaquant de Brighton est le grand espoir de la nation et confirme tout son potentiel en Premier League. En plus du Seagull, on retrouve des éléments comme Ogbene, Parrott, Robinson, Cullen, Duffy et Doherty. Déterminés à assurer leur place à l’Euro 2024, les Pays-Bas devraient prendre le meilleur sur l’Irlande. Vainqueurs à l’aller 2-1 à Dublin où il est toujours difficile de s’imposer, ils pourraient cette fois s’imposer un peu plus largement.

► Le pari « Victoire Pays-Bas avec au moins de 2 buts d’avance » est coté à 1,45 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 190€ (290€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Xavi Simons buteur » est coté à 2,25 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 350€ (450€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Pays Bas – Irlande :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Pays-Bas Irlande détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Pourquoi l'Irlande doit-elle perdre contre les Pays-Bas pour espérer se qualifier à l'Euro ?