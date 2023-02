Pronostic Paris FC Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC se reprend face à Niort

Attendu comme l’un des candidats à la montée, le Paris FC déçoit avec une 14e place au classement général de Ligue 2. Les hommes de Thierry Laurey devraient même avoir à l’œil la relégation, puisque le PFC ne dispose plus que de 5 points d’avance sur Nîmes. Sur une série de 5 journées sans la moindre victoire, le club parisien a réalisé une fin de match intéressante contre Bordeaux. Néanmoins, les Franciliens ont réagi trop tard et ont dû se contenter de la défaite (2-1). Éliminé en 8es de finale de la Coupe de France par Annecy, le Paris FC doit désormais se concentrer sur le championnat et l’opération maintien. Ce samedi, les Parisiens ont une belle carte à saisir face à une formation niortaise relégable.

En face, Niort est passé proche de la correctionnelle à plusieurs reprises lors des dernières années, mais avait miraculeusement arraché son maintien. Après avoir connu une dernière saison assez tranquille, les Chamois sont de nouveau engagés dans la course au maintien, et ce n’est pas gagné. Actuellement, le club niortais occupe la 18e place avec 4 points de retard sur le premier non-relégable, Pau. Dernièrement, Niort avait remporté deux rencontres consécutives face à Dijon (0-1) et surtout contre Bordeaux (3-1). Le week-end dernier, les Chamois ont confirmé leur regain de forme en poussant le leader havrais dans ses retranchements. Niort regrettera d’avoir concédé un but en toute fin de temps additionnel (défaite 1-0). À domicile ce samedi, le Paris FC doit se reprendre pour ne pas se retrouver menacé par la relégation. Ce match face à une équipe niortaise déjà battue à 13 reprises en 24 journées semble être la bonne occasion.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

