Pronostic OM Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Marseille fait le taf face à Strasbourg

La 27e journée de Ligue 1 se termine au Stade Vélodrome avec un affrontement entre l’Olympique de Marseille et le Racing Club de Strasbourg. La formation phocéenne a consolidé sa 2e place au classement le week-end dernier en s’imposant lors du sommet face à Rennes (0-1) pendant que Monaco et Lens faisaient match nul. Sur une action parfaitement négociée, Kolasinac a offert 3 points à son équipe, qui ont réchauffé les supporters marseillais marqués par la lourde défaite face au PSG la journée précédente (0-3) mais aussi par l’élimination en Coupe de France contre Annecy trois jours plus tôt. Battu lors de 3 de ses 4 derniers matchs au Vélodrome, l’OM va vouloir réagir face à une formation strasbourgeoise qui lutte pour son maintien. Pour parvenir à ses fins, Tudor compte sur Under performant depuis plusieurs rencontres mais aussi sur le Chilien Alexis Sanchez, meilleur buteur avec notamment 9 réalisations en Ligue 1.

En face, Strasbourg a d’autres ambitions avec le maintien. Proche d’accrocher une place européenne l’an passé, le Racing se trouve actuellement aux portes de la zone de relégation, puisqu’il possède le même nombre de points que l’AJ Auxerre, première formation relégable. Arrivé pour sauver le club, Fred Antonetti connaît des résultats en dent de scie avec un succès sur la lanterne rouge angevine (2-1), un nul heureux à Clermont (1-1) et un revers à la Meinau le week-end dernier face à un adversaire direct, Brest (0-1). Dans la grisaille alsacienne, un homme tire son épingle du jeu, le Sénégalais Diallo auteur de 13 réalisations depuis le début de saison. Dans une période où les points sont précieux, Strasbourg se déplace dans un stade qui ne lui réussit guère, le Vélodrome de Marseille. En effet, pour retrouver trace d’un succès alsacien dans les Bouches-du-Rhône, il faut remonter à la saison 1966/97. Poussé par son public, l’OM devrait retrouver les joies de la victoire à domicile.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

