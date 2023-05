Pronostic OM Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM fait le job face à Brest

Marseille va certainement être obligé de passer par les barrages de la Ligue des Champions pour intégrer la phase de groupe. En effet, les Marseillais ont presque définitivement perdu la 2e place lors de leurs derniers déplacements dans le Nord. Les Phocéens avaient été battus dans le choc face au Racing Club de Lens (2-1) et ont de nouveau craqué dans le Nord face à Lille (2-1) le week-end dernier. Lors de cette dernière rencontre, les Marseillais avaient ouvert le score par Jonathan Clauss mais ont été renversés en seconde période. Suite à ce revers, les hommes d’Igor Tudor accusent 5 points de retard sur Lens, qui affronte lors de cette 37e journée une équipe d’Ajaccio déjà condamnée. Pour repartir de l’avant, l’OM compte sur le soutien de son stade Vélodrome pour jouer le coup à fond. Assuré au pire de la 3e place, Marseille est déterminé à finir sur une bonne note. Dans ce sprint final, le club phocéen compte sur son meilleur buteur Alexis Sanchez (14 buts), malheureux face à Lille avec un but refusé pour un hors-jeu de très peu.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le stade Brestois est quant à lui assuré de rester dans l’élite. En effet, les Bretons ont décroché la victoire qu’il fallait face à Clermont (2-1) le week-end dernier. Menés par les Auvergnats, les Brestois sont rapidement revenus dans leur match grâce à des buts de Franck Honorat et de Steve Mounié. Ce maintien est à mettre au crédit d’Eric Roy, qui a su redonner confiance à cette formation. En effet, la formation bretonne a signé une très belle série de résultats lors de la dernière ligne droite avec une seule défaite concédée lors des 9 dernières journées, dans le derby à Lorient. Très fort à domicile, Brest est en revanche moins à l’aise loin de ses bases avec 4 déplacements sans le moindre succès dont une défaire en dernier lieu à Lorient 2-1). Avec le soutien de son public, Marseille devrait prendre le dessus sur une équipe brestoise qui pourrait se laisser aller après avoir obtenu son maintien.

► Le pari « Victoire Marseille et Plus de 1,5 but » est coté à 1,45 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 190€ (290€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Sanchez buteur » est coté à 1,92 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 284€ (384€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Marseille – Brest :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Marseille – Brest encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

OM-Milan 1993 : Voir Munich et mourir