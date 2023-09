Pronostic Nice Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice trouve le succès face à Strasbourg

Cet été, l’OGC Nice a décidé de lancer un nouveau cycle en nommant Francesco Farioli sur le banc. Réputé pour proposer un jeu très plaisant, le jeune technicien italien a besoin de temps pour imposer sa vision. Pour le moment, le Gym n’obtient pas les résultats espérés, mais semble se familiariser avec les méthodes de son nouvel entraîneur. En effet, la formation azuréenne a seulement obtenu trois matchs nuls depuis l’entame de cet exercice. Lors de la 1re journée, les Niçois ont quasiment été rejoints sur le gong par Lille (1-1). Ensuite, les partenaires de Dante auraient certainement mérité mieux à Lorient (1-1), mais ont payé cash une erreur défensive. Pour finir, Nice n’a pas su trouver la faille dans la défense lyonnaise lors de la dernière affiche de la journée précédente (0-0). Avec Moffi, Laborde, Diop, Sanson ou Thuram, l’OGC Nice dispose d’un potentiel offensif très intéressant. De plus, la formation niçoise vient d’obtenir le prêt de Perraud qui devrait dynamiser le côté gauche azuréen, même si Melvyn Bard est plutôt très intéressant en ce début de saison.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

En face, Strasbourg redoute ce déplacement sur la Côte d’Azur puisqu’il y a quelques semaines, le Racing avait coulé à Monaco (3-0). Cette formation alsacienne semble afficher deux visages bien différents, un conquérant à domicile et un autre plus fébrile loin de ses bases. Dans leur antre, les hommes de Patrick Vieira, l’ancien entraîneur du Gym, ont fait le job pour prendre le dessus sur l’Olympique lyonnais (2-1) et Toulouse (2-0). Ces deux succès sont à mettre à l’actif de Jean-Ricner Bellegarde, excellent dans cette entame de championnat. Ses récentes performances ont par ailleurs éveillé l’intérêt de formations de Premier League. Avec l’arrivée du consortium américain, le Racing a pu opérer plusieurs recrutements intéressants avec Emegha, Bakwa, Sow ou Angelo. Devant son public, Nice devrait finalement décrocher son 1er succès contre une équipe strasbourgeoise a priori moins bien en déplacement.

► Le pari « Victoire Nice » est coté à 1,96 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 196€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « victoire Nice ou match nul et moins de 3,5 buts » est coté à 1,70 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 170€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Laborde buteur » est coté à 2,70 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 270€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Nice -Strasbourg avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de bonus en Freebet avec Unibet

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Nice Strasbourg encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Strasbourg déguste Nice