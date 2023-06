Pronostic Nice Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice stoppe Lyon

L’OGC Nice doit avoir des regrets concernant la saison qui s’est écoulée. Le premier d’entre eux provient de l’élimination en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence face au FC Bâle. Dans cette double opposition, le club azuréen semblait être la meilleure équipe des deux, mais n’a pas réussi à se qualifier. Ensuite, la défaite au Puy en Coupe de France reste en travers de la gorge des supporters niçois, tout comme une saison décevante en championnat. Depuis l’arrivée d’Ineos, le projet niçois n’arrive pas à s’envoler. Pour parvenir à leurs fins, les dirigeants ont recruté en octobre dernier Florent Ghisolfi. Passé par Lens, l’excellent directeur sportif planche sur l’équipe de l’an prochain. Dans cette dernière ligne droite, les Aiglons se montrent solides avec une seule défaite concédée lors des 5 dernières journées face à Strasbourg. Le week-end dernier, les protégés de Didier Digard se sont retrouvés menés de 2 buts à la pause à Montpellier. Auteur d’une superbe remontada, le Gym a renversé le MHSC à la Mosson (3-2) avec notamment un doublé de Laborde (14 buts en L1 cette saison). À la suite de cette victoire, Nice est remontée à la 9e place. Pour son dernier match de l’année, la formation azuréenne va vouloir conclure sur une bonne note dans une rencontre de prestige face à l’Olympique lyonnais. Avec Barkley, Laborde, Diop, Moffi, Boudaoui ou Laborde, l’OGCN possède des éléments capables de mettre à mal la défense rhodanienne.

En face, l’Olympique lyonnais est dans le flou pour l’intersaison à venir. Dernièrement, John Textor a décidé de reprendre en main le club aux dépens de Jean-Michel Aulas. Le propriétaire américain avait émis l’idée de conserver Laurent Blanc, mais rien n’est plus sûr. Le voile devrait se lever avec la mise en place de la nouvelle équipe dirigeante. Pour ce dernier match de la saison, Lyon a un mince espoir de qualification pour une compétition européenne. Pour cela, les partenaires de Lopez doivent s’imposer à l’Allianz Riviera et compter sur des faux pas de l’AS Monaco et du Stade rennais. Et encore, il faudrait rattraper un goal-average défaillant face aux Rennais. En 2023, les Olympiens ont retrouvé une certaine constance dans leurs résultats sous l’impulsion d’un Alexandre Lacazette au sommet de son art. Revenu d’Arsenal l’été dernier, le capitaine lyonnais empile les buts avec 27 réalisations. En course avec Kylian Mbappé pour le titre de meilleur buteur, l’attaquant lyonnais doit marquer ce samedi pour espérer devancer le Parisien. Surpris à Clermont (2-1), Lyon s’est repris à domicile en dominant consécutivement Monaco (3-1) et le week-end dernier Reims (3-0). Les jeunes Lyonnais comme Barcola, Caqueret ou Cherki finissent fort et se déplacent avec ambition dans le Sud de la France. Mais redevenu solide depuis quelques semaines, Nice pourrait accrocher au moins le point du nul face à des Lyonnais qui se savent quasiment hors course pour l’Europe.

