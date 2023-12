Pronostic Nice Lens : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1

Pour miser sur nos pronostics Nice – Lens, ParionsSport En Ligne vous offre 100€ sur votre 1er pari (Misez 100€ et recevez 100€ de bonus) PEU IMPORTE son résultat. Un nouveau bonus disponible pour tous les nouveaux inscrits mais également pour les joueurs qui ont pu récupérer les 15€ sans dépôt (il suffit de déposer).

100€ de bonus en misant sur Nice – Lens !

ParionsSport vous offre forcément 100€ de bonus sur votre 1er pari.

Concrètement, cela veut dire que peu importe que votre 1er pari soit gagnant ou perdant, vous obtenez le montant parié en bonus !

Exemples de ce bonus en fonction du montant de votre pari :

– Si votre 1er pari de 100€ est perdant, vous récupérez 100€ en paris gratuits !

– Si votre 1er pari de 100€ est gagnant, vous récupérez aussi 100€ en paris gratuits !

– Si votre 1er pari de 50€ est perdant, vous êtes remboursé de 50€ en paris gratuits !

– Si votre 1er pari de 50€ est gagnant, vous récupérez aussi 50€ en paris gratuits !

Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour en profiter.

Nos pronostics Nice – Lens

► Le pari « Victoire Nice ou Nul et Moins de 4,5 buts » est coté à 1,68 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre 100 de bonus sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (durée limitée) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 100€ de bonus peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 268€ (168€ du pari + 100€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 100€ de paris gratuits pour continuer à parier.

► Le pari « Moins de 2,5 buts » est coté à 1,60 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre 100 de bonus sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (durée limitée) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 100€ de bonus peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 260€ (160€ du pari + 100€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 100€ de paris gratuits pour continuer à parier.

► Le pari « Les 2 équipes ne marquent pas » est coté à 1,75 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre 100€ de bonus sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (durée limitée) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 100€ de bonus peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 275€ (175€ du pari + 100€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avec 100€ de paris gratuits pour continuer à parier.

Un Nice moins bien mais invaincu à domicile

Auteur d’une excellente entame de championnat, l’OGC Nice a calé lors des dernières semaines en déplacement. Tenu en échec à Montpellier (0-0), le club azuréen a ensuite connu sa première défaite de la saison, à la Beaujoire face au FC Nantes (1-0). Lors de cette rencontre, les hommes de Farioli sont tombés sur un grand Lafont. Le week-end dernier, la formation niçoise a craqué au Havre (3-1). En plus de ce mauvais résultat, Farioli a perdu Todibo qui s’est fait expulser. Entre les deux, les Niçois s’étaient repris à domicile en dominant Reims (2-1). Dans son stade de l’Allianz Riviera, l’OGC Nice est toujours invaincu et reste même sur 4 succès consécutifs. A noter également que les partenaires de Dante y ont seulement concédé 2 buts, face à Lille et contre Reims. Avec 32 points, Nice est 2e de Ligue 1 avec 5 points de retard sur le PSG.

Un Lens mieux mais pas au top à l’extérieur

2e la saison passée, le Racing Club de Lens s’est qualifié pour la Ligue des Champions où il a réalisé un parcours intéressant. En effet, les Sang et or ont fini en 3e position de leur poule et ont été reversés en barrages de l’Europa League, où ils affronteront le club allemand de Fribourg. En L1, après avoir connu une entrée en matière compliquée avec 5 journées sans la moindre victoire, le Racing a retrouvé sa combativité qui lui a permis de rester invaincu lors des 11 dernières journées. Sans être particulièrement brillants, les Nordistes ont même remporté 4 de leurs 5 dernières rencontres. Lens a seulement laissé des points en route à Montpellier (0-0). Le week-end dernier, les partenaires de Brice Samba se sont imposés dans la souffrance face à Reims (2-0) avec des buts de Saïd et Cortes.

Pas mal d’absents de chaque côté

Nice sera donc privé de Todibo, mais aussi d’un autre suspendu en la personne de Youssouf Ndayishimiye. Sinon Thuram est toujours forfait et Moffi (meilleur buteur niçois avec 4 buts) espère pouvoir jouer après avoir raté le match de samedi. En face, Lens a aussi son lot de sanctionnés puisque les défenseurs centraux Gradit et Danso ne sont pas là. Machado (3 buts reste blessé).

Les compos probables pour Nice – Lens :

Nice : Bulka – Lotomba, Rosario, Dante, Bard (ou Perraud) – Sanson, Boudaoui, Claude-Maurice – Laborde, Guessand (ou Moffi), Boga.

Lens: Samba – Kushanov, Medina, Haïdara – Aguilar, Abdul-Samed, El-Aynaoui, Frankowski – Sotoca, Saïd, Fulgini.

Un Nice – Lens cadenassé ?

Cette opposition entre Nice et Lens met aux prises deux formations solides, ce qui devrait nous valoir un match cadenassé avec peu de buts à prévoir. Les deux équipes encaissent moins d’1 but par match en moyenne (9 sur les 16 premières journées pour le Gym et 15 pour Lens). Même s’il y a des absences derrière, Nice a déjà bien résisté sans Todibo, et idem pour Lens sans Danso. Invaincus à domicile depuis avril dernier, les Aiglons partent avec un petit avantage.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Nice Lens détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Le Conseil d'État suspend trois des cinq interdictions de déplacement du week-end