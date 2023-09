Pronostic Montpellier Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes enchaîne face à Montpellier

Montpellier fait partie de ces formations dont il est encore difficile de savoir si elles vont lutter pour le maintien ou finir dans le ventre mou de Ligue 1. Capable de superbes prestations comme lors de son succès à Lyon (1-4), la formation héraultaise n’a toujours pas remporté la moindre rencontre à domicile où elle a été tenue en échec par le Havre (2-2) et a perdu contre Reims (1-3). Entretemps, les hommes de Michel Der Zakarian avaient été décevants à Lille (1-0) et sont passés proche de s’imposer à Strasbourg (2-2) le week-end dernier. Lors de cette rencontre, le MHSC a mené de 2 buts avant de craquer en seconde période. Cette irrégularité ne permet pas au club héraultais de progresser au classement, puisqu’il occupe la 14e place avec seulement 2 points d’avance sur Lyon, premier relégable.

À dix contre onze, Montpellier s'offre Rennes