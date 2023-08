Pronostic Montpellier Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier sur sa lancée face à Reims

Ce Montpellier – Reims s’annonce très intéressant. D’un côté, nous avons une équipe montpelliéraine qui pratique un jeu très plaisant dans cette entame de championnat, et de l’autre, une formation rémoise aux dents longues. Arrivé en milieu de saison passée, Michel Der Zakarian a été prépondérant dans le maintien en Ligue 1. Le technicien héraultais a redonné de la confiance à ses joueurs qui se sont montrés très intéressants dans la dernière ligne droite. Sur cette lancée, la formation montpelliéraine a ouvert sa nouvelle saison avec un match très agréable face au Havre (2-2). Lors de cette rencontre, le MHSC pensait se diriger vers la victoire, mais a été rejoint sur le gong par le promu. Arrivé cet été, le Nigérian Adams a signé une excellente première avec un doublé à la clé. Cette mise en bouche nous a offert un hors-d’œuvre le week-end passé à Lyon. Incroyables lors de cette rencontre, les Montpelliérains ont parfaitement profité des largesses rhodaniennes (1-4) avec un doublé d’Al Tamari. Le Jordanien est l’une des bonnes trouvailles du recrutement avec Adams (3 buts déjà), arrivés pour compenser les départs de Wahi et Mavididi.

En face, le stade de Reims reste sur une saison intéressante sous les ordres de Wil Still, lui aussi arrivé en cours de saison. Cet été, la formation champenoise a vu son meilleur Balogun quitter le club pour retourner à Arsenal. Pour pallier ce départ, Reims a misé sur plusieurs éléments avec Okumu, Nakamura, Daramy et Teuma. Lors de la 1re journée, le club rémois s’est incliné au stade Vélodrome face à l’Olympique de Marseille (2-1) après avoir ouvert le score. En revanche, Reims s’est repris lors de la réception de Clermont (2-0) grâce à Munetsi et Daramy. Cette victoire a redonné de la confiance au club champenois pour ambitionner de lutter pour l’Europe. Cette affiche s’annonce très plaisante entre deux équipes qui sont tournées vers l’offensive. Boosté par son succès à Lyon, Montpellier devrait enchaîner face à Reims.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Lorient maîtrise Strasbourg, Montpellier dompte Reims