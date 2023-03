Pronostic Montpellier Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier enchaîne face à Clermont

En difficultés avec Dall’Oglio et Romain Pitau cette saison, Montpellier a récemment décidé de rappeler Michel Der Zakarian. Depuis sa prise de fonctions, le nouvel entraîneur aligne les bonnes performances avec 4 victoires et un nul. Cette excellente dynamique a permis à Montpellier de se replacer à la 13e place avec 10 points d’avance sur le 1er relégable, Auxerre. Après avoir explosé Angers (5-0) à la Mosson, le MHSC s’est défait d’Ajaccio le week-end passé (0-1) sur une réalisation de Wahi. Auteur de 10 buts cette saison, le jeune attaquant convoité se partage le titre de meilleur buteur montpelliérain avec Teji Savanier. Utilisé comme supersub, Khazri a scoré 2 buts sur les 4 dernières journées et retrouve de sa superbe avec MdZ.

En face, Clermont a réussi jusque-là un excellent championnat. Depuis quelques semaines, la bande à Gastien est en souffrance du fait d’un calendrier compliqué. En effet, les partenaires de Magnin ont perdu 4 de leurs 6 derniers matchs face à Rennes, Monaco, Marseille et Lens qui jouent tous le haut de tableau. Face à des adversaires à sa portée, la formation auvergnate a partagé les points avec Strasbourg (1-1) et s’est imposé à Toulouse (0-1) lors de son dernier match en déplacement. La semaine passée, le Clermont Foot a connu une désillusion face à Lens. Dans le match pendant 25 minutes, le club auvergnat a connu un trou d’air sanctionné par un triplé d’Openda en 4 minutes. Malgré ce revers 4-0 la formation auvergnate possède toujours 11 unités d’avance sur la zone de relégation, et devance Montpellier d’un point. En pleine confiance depuis l’arrivée de Der Zakarian, Montpellier devrait poursuivre sur sa belle dynamique et s’imposer face à des Clermontois qui vivent une période plus compliquée.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

