Pronostic Metz Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes va chercher un résultat à Metz

Cette opposition entre le FC Metz et le FC Nantes intéresse la lutte pour le maintien. A la suite du départ de Mikautadze en toute fin de mercato, les Messins se sont seulement imposés une seule fois sur la pelouse de Lens en réalisant ce que l’on appelle un hold-up (0-1). Depuis ce succès, Metz avait enregistré 4 revers de rang face à Strasbourg, Toulouse, Nice et Monaco. Puis, dernièrement, les Lorrains ont limité la casse en accrochant Le Havre (0-0) et Lyon (1-1). Face à la lanterne rouge lyonnaise, les Messins se sont montrés les plus dangereux mais sont tombés sur un bon Lopes. A la suite de ces performances, le club grenat se retrouve dans la zone de relégation, à la place de barragiste (16e), mais avec un seul point de retard sur Lorient le premier non-relégable à l’orée de cette journée.

En face, Nantes s’est fait très peur l’an dernier en se sauvant lors de la dernière journée face à Angers. Après avoir connu une entame poussive lors des premières journées, le club de Loire-Atlantique avait bien remonté la pente. Mais après être sortis victorieux de leurs matchs face à Strasbourg et Montpellier, les Canaris restent sur deux contre-performances face à Lens (4-0) et le week-end dernier face à Reims (0-1). En déplacement, le FCNA alterne défaites et victoires. Battu pour son dernier match à Lens, le club nantais devrait selon cette logique s’imposer à Metz. Pour parvenir à ses fins, la formation de Loire-Atlantique compte sur son buteur égyptien Mostafa Mohamed (5 buts), très bon lors des premières journées mais nettement plus discret depuis quelques matchs et sa suspension de 2 rencontres. Face à une équipe messine pas au mieux et qui gagne très peu (2 victoires seulement), Nantes pourrait accrocher au moins le point du nul.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

