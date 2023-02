Pronostic Mayence Borussia Mönchengladbach : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Mayence, la passe de 3 contre le Borussia Mönchengladbach

En ouverture de la 22e journée de Bundesliga, Mayence reçoit Gladbach dans une rencontre du ventre mou du championnat. En effet, ces deux formations comptent le même nombre de points (29) et se trouvent en 8e et 9e positions. La formation entraînée par Svensson reste sur deux succès en championnat face à Augsbourg (3-1) et surtout le week-end dernier sur la pelouse du Bayer Leverkusen (2-3). Arrivé cet hiver, l’ancien Strasbourgeois Ajorque n’a toujours pas marqué. Les Nullfünder possèdent deux excellents buteurs avec l’Autrichien Onisiwo (8 buts) et le Danois Ingvartsen (7 buts). Pas toujours régulier, Mayence veut obtenir son maintien au plus vite et a besoin de points supplémentaires.

De son côté, le Borussia Mönchengladbach reste sur une superbe performance avec une victoire contre le Bayern Munich. Bête noire des Bavarois, Gladbach’ a profité de la rapide expulsion d’Upamecano pour s’imposer. Lors de cette rencontre, les Français Plea et Thuram se sont mis en évidence avec une passe décisive pour le premier et un but pour le second. À l’instar de Mayence, Mönchengladbach manque de régularité dans ses performances, notamment à l’extérieur où il affiche un seul succès lors des 10 déplacements effectués cette saison. Battu sur 5 de ses 6 derniers matchs loin de ses bases, Gladbach’ pourrait subir la loi d’une formation de Mayence qui reste sur deux succès consécutifs.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

