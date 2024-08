Pronostic Maroc Etats-Unis : Analyse, cotes et prono du quart de finale des Jeux Olympiques 2024

Un Maroc ambitieux face aux Etats Unis

Absent depuis 2012 des Jeux Olympiques, le Maroc se montre extrêmement ambitieux dans ces Jeux. Lors de leur entrée en lice, les Marocains ont frappé fort en dominant l’Argentine (2-1) dans un Geoffroy Guichard acquis à leur cause. Ensuite, les partenaires d’Hakimi ont été surpris par l’Ukraine (2-1) mais ont su remporter leur dernier match crucial pour la qualification face à l’Irak (3-0). Le sélectionneur Sektioui s’appuie sur plusieurs connaissances du championnat de France puisque le capitaine de cette sélection n’est autre qu’Hakimi. A ses côtés, on retrouve le milieu de terrain de l’AS Saint Etienne, Bouchouari, Richardson de Reims mais aussi les Havrais Targhaline et Kechta, tout comme le monégasque Ben Seghir. Premier de sa poule, le Maroc rêve d’une médaille et doit pour cela intégrer le dernier carré.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, les Etats Unis sont particulièrement attachés aux Jeux Olympiques. Les Yankees se montrent toujours très compétitifs aux JO, mais pas en foot masculin (aucune médaille). Pour leur entrée en lice, les partenaires d’Aaronson sont passés au travers face à la France (3-0) mais ont ensuite relevé la tête en surclassant la Nouvelle Zélande (4-1) et la Guinée (3-0). Deuxième de son groupe, la sélection américaine défie donc le Maroc pour intégrer le dernier carré. Avec 2 buts chacun, Paredes et Mihailovic ont été prépondérants dans la qualification. A l’instar du Maroc, on retrouve des joueurs habitués à jouer en Europe avec les Aaronson, Booth ou Slonina. Dans un stade certainement acquis à sa cause, le Maroc devrait prolonger son rêve olympique en dominant les Etats-Unis qui semblent moins forts sur le papier, ou même en termes de résultat sur ces JO.

► Le pari « victoire Maroc » est coté à 2,15 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 215€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,58 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 158€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Maroc Etats-Unis

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Maroc Etats-Unis sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Maroc Etats-Unis avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Maroc Etats-Unis encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Les Américains corrigent la Guinée et se qualifient en quarts