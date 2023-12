Pronostic Manchester City Fluminense : Analyse, cotes et prono de la Coupe du monde des clubs

Manchester City sur le toit du monde face à Fluminense

Vainqueur de la dernière Ligue des champions, Manchester City affronte Fluminense en finale de la Coupe du monde des clubs. Au tour précédent, les hommes de Pep Guardiola se sont facilement imposés contre les Urawa Reds (0-3) avec notamment des buts de Kovacic et Bernardo Silva. Après avoir réalisé un triplé historique l’an passé, les Skyblues veulent parachever cette incroyable épopée en rajoutant une nouvelle ligne à leur palmarès. Pour atteindre ce but, City devrait s’appuyer sur un groupe assez classique privé de Kevin De Bruyne, Haaland et Doku. Après avoir été relégué sur le banc avec l’émergence de l’ancien Rennais, Grealish a été le joueur le plus décisif des dernières semaines et devrait être de nouveau titularisé en finale face à Fluminense en l’absence de son concurrent. Dernièrement, la formation des Skyblues a connu des résultats décevants en PL avec des nuls face à Liverpool, Tottenham et Palace pour un revers contre Aston Villa.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Fluminense a remporté la Copa Libertadores en dominant Boca Juniors en finale. Lors de cette rencontre, la formation brésilienne s’en est remise à John Kennedy, sorti du banc et buteur lors de la prolongation. L’attaquant brésilien avait ensuite été exclu. Sur la scène nationale, la formation dirigée par Diniz doit se contenter d’une décevante 7e place avec plusieurs unités de retard sur la tête du classement. Avant d’arriver en Arabie saoudite pour disputer ce Mondial des clubs, Fluminense avait perdu ses 2 derniers matchs de championnat face au leader Palmeiras et contre le Gremio. Néanmoins, la formation brésilienne s’est bien reprise en s’imposant en demi-finales de ce championnat du monde des clubs en prenant le dessus sur les Égyptiens d’Al Ahly, avec des buts de Kennedy et Arias. Cette équipe s’appuie sur des joueurs expérimentés, puisque l’on retrouve Felipe Melo, Marcelo ou Ganso. Déterminé à conclure sa superbe saison avec un nouveau titre et a priori au-dessus, City devrait s’imposer face à Fluminense et monter sur le toit du monde.

► Le pari « Victoire Man City avec au moins 2 buts d’avance » est coté à 1,71 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 171€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « City gagne les 2 mi-temps » est coté à 2,37 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 237€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Man City – Fluminense :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Manchester City Fluminense détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Guardiola privé de trois cadres face à Fluminense