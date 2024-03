Pronostic Manchester City Arsenal : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Premier League

Pour miser sur nos pronostics Manchester City – Arsenal, ParionsSport En Ligne vous offre 100€ sur votre 1er pari (Misez 100€ et recevez 100€ de bonus) PEU IMPORTE son résultat. Un nouveau bonus disponible pour tous les nouveaux inscrits mais également pour les joueurs qui ont pu récupérer les 15€ sans dépôt (il suffit de déposer).

Manchester City ne s’arrête plus

Manchester City joue gros ce dimanche à domicile face à Arsenal puisqu’ils n’ont pas réussi à battre les Reds de Liverpool (1-1 tout de même à Anfield) et qu’il est toujours derrière ces 2 formations. En course pour réaliser un nouveau triplé, City fait face à une double adversité qu’il n’avait jamais connu jusque-là. Connu pour finir en rouleau compresseur, le club mancunien veut marquer les esprits lors de la réception d’Arsenal. Avant la trêve internationale, les Skyblues avaient fait le job en coupes, avec une victoire tranquille en 8e de finale de la Ligue des Champions face à Copenhague (3-1) et contre Newcastle en quart de la FA Cup (3-1), et au milieu donc ce nul tenu à Anfield. Aux prochains tour, les hommes de Guardiola auront fort à faire avec le Real Madrid sur la scène européenne et Chelsea en coupe nationale. Invaincu depuis 22 matchs, Man CIty affiche un impressionnant bilan sur la période de 19 victoires et 3 nuls.

Arsenal y croît encore

Arsenal court après un titre depuis de nombreuses saisons et la dernière a été extrêmement frustrante. L’an passé, les Gunners ont fini en 2e position après avoir longtemps dominé le championnat, subissant la dernière ligne droite exceptionnelle des Citizens. Lors du mercato estival, Arteta a renforcé son équipe avec des éléments comme Rice, Raya ou Havertz qui se sont parfaitement intégrés dans le collectif. En Premier League, les Gunners sont tout simplement sur une série de 8 victoires consécutives. En s’imposant difficilement face à Brentford lors de la dernière journée de championnat (2-1), Arsenal a rejoint Liverpool en tête du classement mais possède une différence de buts favorable. Parmi le trio de tête, le club londonien est celui qui a le calendrier le plus compliqué avec des affrontements face à Villa, Chelsea, Tottenham ou Man United. De plus, si Arsenal a également accroché une place en quart de finale de la Ligue des Champions où il défiera le Bayern Munich, il avait perdu son déplacement à Porto (1-0) en 8e de finale aller.

Des incertitudes des deux côtés

Pour City, Ederson et Stones restent a priori forfait. Forfaits avec leur sélection, De Bruyne et Walker sont incertains. Le Belge devrait pouvoir débuter Arteta déplore toujours l’absence de longue durée de Timber tandis que Saka, Martinelli et Gabriel Jesus sont incertains après avoir manqué eux aussi à l’appel en sélection. Les deux ailiers devraient être rétabli à temps.

Les compos probables pour AC Milan – PSG : AC Milan : Ederson – Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol – De Bruyne, Rodri – Silva, Foden, Doku – Haaland Arsenal : Raya – White, Saliba, Gabriel, Kiwior – Odegaard, Jorginho, Rice – Saka, Havertz, Martinelli

Bis repetita pour Arsenal ?

Après le Liverpool – City d’il y a quelques semaines, la Premier League pourrait prendre un nouveau tournant ce dimanche. En effet, le leader Arsenal se déplace sur la pelouse du champion en titre, Man City. Une pelouse mancunienne qui ne lui convient pas trop. Invaincu depuis le 6 décembre et sa défaite à Aston Villa, Man City sait que cette rencontre face à Arsenal pourrait être déterminante dans l’obtention du titre et devrait pouvoir s’imposer. Battu à l’Emirates à l’aller, le champion a en revanche battu Arsenal sur les 8 dernières réceptions des Gunners à l’Etihad. Comme d’habitude, Man City pourrait s’imposer et Arsenal lâcher au pire des moments. Haaland (18 buts en 23 matchs de PL) est évidememnt très attendu.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

