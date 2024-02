Pronostic Lyon Lille : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Lille va chercher sa qualif’ à Lyon ?

Mal en point à l’issue de la première partie de saison, Lyon a misé sur le mercato pour s’en sortir. Le club a recruté des joueurs habitués à jouer des gros matchs avec les arrivées des Orban, Matic, Benrahma ou Mangala. La formation rhodanienne a affiché un aperçu de ce nouveau visage lors de l’Olimpico en prenant le dessus sur l’Olympique de Marseille (1-0). Comme souvent, la différence a été faite par le capitaine Lacazette. Lors de ce match, un homme à briller, l’ailier ghanéen Nuamah, dans tous les bons coups. Avec ses nouvelles recrues mais aussi les Tagliafico, Tolisso, Caqueret, ou Caleta-Car, Lyon possède un effectif de qualité. Cette victoire est venue mettre fin à 2 défaites consécutives face au Havre et contre Rennes en championnat. De plus, les Rhodaniens ont repris confiance à l’orée d’affronter Lille.

De son côté, Lille se montre très régulier depuis l’arrivée de Fonseca. Le coach portugais, passé par le Shakhtar ou la Roma, réalise un excellent travail puisqu’il permet au LOSC d’être dans le top 5 de L1 depuis quasiment son arrivée, et de se qualifier pour la Conference League où il disputera les 8e de finale. La formation nordiste est en course en Coupe de France et occupe la 4e place de Ligue 1 avec seulement 1 point de retard sur Brest, 3e. Le week-end dernier, les partenaires de Cabella se sont fait plaisir face à Clermont (4-0) avec 4 buts inscrits lors des 45 premières minutes. Lors de ses 21 derniers matchs disputés toutes compétitions confondues, la formation nordiste s’est seulement inclinée à une seule reprise face à Strasbourg. Avec les Zhegrova, David, Gomes ou Ounas, le LOSC a des atouts à faire valoir. Malgré un regain de forme, l’OL pourrait buter sur une formation lilloise impressionnante de régularité et de solidité. Lors du match aller en Ligue 1, les partenaires de Lacazette s’étaient inclinés à domicile face aux nordistes.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

