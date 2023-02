Pronostic Lyon Grenoble : Analyse, cotes et prono du quart de finale de Coupe de France

Lyon – Grenoble : l’OL se sort du piège grenoblois

Déception de la saison en Ligue 1, l’Olympique lyonnais a une belle carte à jouer en Coupe de France, puisque plusieurs des grands favoris comme le PSG, l’AS Monaco, Lille, Rennes ou Nice sont déjà éliminés. La formation entraînée par Laurent Blanc a commencé sa campagne par un succès sur Metz (2-1) avant de prendre logiquement le dessus sur Chambéry (0-3). En huitièmes de finale, les Lyonnais faisaient face à un plus gros morceau avec la réception de Lille. Dans un match spectaculaire (2-2), les deux équipes ont dû passer par les tirs au but, où les partenaires de Lacazette se sont montrés les plus adroits. Un peu mieux depuis quelques semaines, l’OL semblait avoir trouvé son rythme de croisière, mais est de nouveau retombé dans ses travers lors de son déplacement à Auxerre (2-1). Le week-end dernier, les protégés de Blanc avaient la possibilité de se reprendre avec un match sur le terrain de la lanterne rouge angevine. Sans être brillants, les Lyonnais se sont tranquillement imposés face au SCO (1-3). Malgré ce succès, Lyon reste 9e et compte toujours 8 points de retard sur Rennes, qui occupe la dernière place qualificative pour une compétition européenne. Pour affronter Grenoble, Lyon devrait pouvoir bénéficier du retour de son capitaine Alexandre Lacazette, prépondérant depuis l’entame de saison.

En face, Grenoble réalise une saison très intéressante, puisque la formation iséroise est 7e de Ligue 2 et est parvenue à se hisser en quarts de finale de la Coupe de France. Les hommes de Vincent Hognon ont profité d’un parcours clément pour se hisser jusqu’à ce stade de la compétition. En effet, le GF38 s’est successivement défait d’Illzach Modenheim, Villefranche, Nîmes, Plabennec et au tour précédent du Petit Poucet Vierzon. Le week-end dernier en championnat, les Isérois recevaient l’actuel leader du classement en L2 et ont tenu tête aux Havrais (0-0) après une défaite en déplacement à Caen (2-1). Dans cette formation, on retrouve des éléments intéressants, comme l’ancien Clermontois Tell, le percutant Sanyang, le solide Bambock au milieu et l’expérimenté Maubleu dans les cages. Poussé par son public et faisant de cette Coupe de France une priorité, Lyon devrait faire le taf face à Grenoble et remporter logiquement ce quart de finale.

