Pronostic Liverpool Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool, une 300e rugissante pour Klopp face à Aston Villa

Habitué à jouer les premiers rôles depuis l’arrivée de Jurgen Klopp, Liverpool sort d’un exercice difficile. Finalement, les Reds ont terminé en 5e position grâce à une excellente fin de saison. Ce résultat a lancé le début d’une vaste opération de rajeunissement avec les départs d’Henderson, Fabinho, Milner, Keita ou Oxlade-Chamberlain et les arrivées de Mac Allister, Endo, ou Szoboszlai. Ce Liverpool « new look » a certainement besoin d’un peu plus de temps pour être parfaitement opérationnel, mais a montré déjà quelques belles vertus. En effet, malgré un calendrier compliqué, les Reds comptent 7 points sur 9 possibles. Auteur d’un nul à Chelsea (1-1) lors de l’entame du championnat, Liverpool a ensuite dominé Bournemouth à Anfield (3-1). Le week-end dernier, les partenaires de Mo Salah avaient un déplacement compliqué à St James Park face à une équipe de Newcastle très performante. Malmenés et menés au score à la suite d’une erreur de Trent Alexander-Arnold, les Reds ont ensuite vu Virgil van Dijk être exclu. En infériorité numérique, Liverpool a fait mieux que résister pour frapper par Darwin Nunez, tout juste entré en jeu. Déjà décisif à St James Park l’an passé, l’Uruguayen a inscrit un doublé en quelques minutes pour offrir la victoire aux siens (score final victoire 1-2 de Liverpool). Ce dimanche, Jurgen Klopp va disputer son 300e match à la tête de Liverpool et fera face à un entraîneur, Unai Emery, qui lui a souvent posé des problèmes, que ce soit avec Villareal ou Aston Villa.

En effet, depuis l’arrivée du technicien espagnol à Birmingham, Aston Villa semble avoir franchi un palier qui lui a permis de se qualifier pour une compétition européenne. Contraints de disputer un barrage, les Villans ont surclassé Hibernian (8-0) et feront figure de favoris dans la Ligue Europa Conférence. Lors de l’intersaison, Villa s’est renforcé pour être compétitif sur les 2 tableaux avec les venues de Moussa Diaby, Pau Torres, Nicolo Zaniolo ou Youri Tielemans. En revanche, Aston Villa déplore plusieurs blessés, puisque Moreno, Dendoncker, Mings, Buendia ou Ramsey sont sur le flanc. Annoncé partant vers Nice, Lucas Digne a profité de son temps de jeu pour se rendre indispensable aux yeux d’Emery qui n’a pas voulu le lâcher. Sévèrement battu à Newcastle (5-1), Villa a ensuite redressé la barre pour dominer Everton (4-0) et Burnley (1-3). Cette confrontation entre Liverpool et Villa s’annonce plaisante entre deux formations pratiquant un football offensif. Boostés par leur succès inespéré à Newcastle, les Reds devraient célébrer la 300e de Klopp par une victoire.

