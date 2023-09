Pronostic Lille Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Lille – Reims qui promet !

Cinquième de Ligue 1 l’an passé, Lille a connu une entame très chargée. En effet, le club nordiste a été contraint de passer par les barrages de la Conference League où il s’est difficilement défait des Croates de Rijeka. En milieu de semaine dernière, les Lillois ont parfaitement lancé leur phase de poule en dominant Ljubljana (2-0) grâce à Jonathan David et Yazici. Cette nouvelle victoire à domicile confirme le bon début du LOSC, qui ne s’est incliné qu’une seule fois lors des 5 premières journées, à Lorient (4-1) dans un jour sans. Lors des autres résultats, Lille a obtenu des nuls à Nice (1-1) et Rennes (2-2), pour des succès à domicile contre Nantes (2-0) et Montpellier (1-0). Avec un match en moins par rapport à la plupart des équipes, le LOSC se retrouve en 10e position et pourrait revenir dans le Top 4 en cas de succès ce mardi. Le coach portugais Fonseca s’appuiera sur un groupe classique avec les David, Cabella, Yazici, Gomes, André ou Umtiti. Solide dans son stade, Lille espère enchainer face à Reims.

De son côté, le stade de Reims fait partie des équipes dont on attend beaucoup. En effet, la formation champenoise a réalisé une dernière ligne droite intéressante la saison passée et a opéré un recrutement de qualité lors de l’intersaison. Surpris d’entrée à Marseille (2-1), le club rémois s’est ensuite repris en alignant deux victoires face à Clermont (2-0) et Montpellier (1-3). Ensuite, les hommes de Will Still ont été tenus en échec par le FC Metz (2-2). La semaine passée, les Rémois se sont fait piéger à domicile par la révélation du début de saison, Brest (1-2). Comme Lille, Reims possède un effectif de qualité avec les Ito, Teuma, Nakamura, Diakité, Munetsi ou Daramy. A l’image de 4 des 5 premiers matchs disputés par Reims, on pourrait voir affiche avec des buts de chaque côté. Vainqueur de tous ses matchs disputés à domicile cette saison (L1 et C4), Lille pourrait l’emporter avec un nouveau but de David (4 réalisations déjà).

