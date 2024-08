Pronostic Lille Angers : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1

Lille sur sa lancée face à Angers

Lille est la formation la plus occupée dans ce début d’exercice. En finissant 4e la saison dernière, le LOSC a la belle opportunité disputer les barrages de la Ligue des Champions. Pour leur entrée en lice, les hommes de Genesio ont réalisé un petit exploit en battant le Fenerbahce de José Mourinho (3-2 en cumulé) en disputant notamment les prolongations au retour. Mardi dernier, les Nordistes ont fait un grand pas vers la phase de poule en s’imposant lors de l’aller face au Slavia Prague (2-0) grâce à David et Zhegrova. Le LOSC est à 90 minutes de pouvoir disputer la Ligue des Champions et de rejoindre les 3 autres participants français. En forme sur la scène européenne, Lille a également parfaitement lancé sa Ligue 1 en prenant le dessus sur Reims (0-2). Cette première rencontre aura été marquée par la grave blessure d’Angel Gomes qui sera absent plusieurs semaines. Lors de ce match, Jonathan David a de nouveau montré ses bonnes dispositions en inscrivant un nouveau but. Il en est à 3 buts sur ses 3 derniers matchs.

En face, Angers vient de retrouver l’élite et s’attend à une saison compliquée avec le resserrement de la Ligue 1 à 18 clubs. L’objectif des hommes d’Alexandre Dujeux est évidemment le maintien. Pour son retour dans l’élite, le SCO a été dominé par Lens à domicile (0-1). Ce samedi, les Angevins seront déjà au pied du mur pour ne pas se retrouver à 0 point après 2 journées. Meilleur buteur du club l’an passé, Lois Diony est écarté pour pouvoir être vendu. Cet été, les Angevins se sont renforcés avec l’ancien Strasbourgeois Aholou et l’ancien Clermontois Allevinah. Mais ce dernier devrait de nouveau manquer ce match car il est blessé. A domicile, Lille devrait poursuivre son excellente entame et prendre le dessus sur Angers.

