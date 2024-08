Pronostic Lens Panathinaikos : Analyse, cotes et prono du barrage aller de Ligue Europa Conférence

Lens prend une option face au Panathinaikos

Le Racing Club de Lens a opéré à un gros changement cet été avec le départ de Franck Haise, qui avait permis au club artésien de retrouver l’élite et de disputer la Ligue des Champions. Pour succéder au technicien parti à Nice, le Racing a misé sur Will Still. Auteur d’un bon travail à Reims, le coach belge a vu ses hommes réaliser une très bonne préparation. Sur la lancée de cette bonne dynamique, Lens est allé s’imposer à Angers lors de la 1ère journée de Ligue 1 (0-1). Lors de cette rencontre, les Sang et Or ont inscrit un but au terme d’une très belle action collective, conclue par Saïd. Titularisé lors du succès à Angers, Danso est convoité lors de ce mercato et pourrait quitter le club. Les Lensois doivent s’imposer lors de cette double confrontation pour intégrer la Conference League.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Lens retrouvera un adversaire bien connu des équipes françaises, le Panathinaikos. En effet, la formation grecque avait sorti l’an passé l’Olympique de Marseille en tour préliminaire de la Ligue des Champions avant de croiser la route de Rennes en Europa League. L’OM avait chuté, mais les Bretons avaient parfaitement négocié ce rendez-vous en remportant leurs deux matchs. Victorieux de la Coupe de Grèce, le Pana a commencé la saison en disputant les barrages de l’Europa League en sortant tranquillement les Bulgares du Botev Plovdiv (6-1 en cumulé). Au tour suivant, les Grecs sont tombés sur un plus gros morceau, l’Ajax d’Amsterdam. Battu sur son terrain par le club néerlandais (0-1), le Pana’ a réagi en terre batave pour revenir à égalité. Après une prolongation infructueuse, les Grecs se sont inclinés au bout d’une interminable séance de tirs aux buts (17 tirs de chaque côté). Rebasculé en Conference League, le Pana joue son avenir européen lors de cette double confrontation face à Lens. Le week-end dernier, la formation grecque a débuté son championnat par un revers contre l’Asteras Tripolis. Dans cette formation, on retrouve l’ancien Lyonnais Tete, mais aussi les Vilhena, Bakasetas ou Djuricic. Dans un Bollaert des grands soirs où il avait battu Arsenal en C1 la saison passée, Lens pourrait s’imposer lors de ce match aller.

► Le pari « Victoire Lens » est coté à 1,60 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de Bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en Bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de Bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 260€ (160€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « moins de 2,5 buts » est coté à 1,60 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de Bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en Bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de Bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 260€ (160€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Lens – Panathinaikos

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Lens – Panathinaikos sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Lens – Panathinaikos avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Lens Panathinaikos encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Avant d’affronter le Panathinaïkos, le directeur général de Lens est sur ses gardes