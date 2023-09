Pronostic Lens Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le Racing « Lens » sa saison face à Metz

Étonnant deuxième du dernier championnat, le Racing Club de Lens a du mal à lancer sa saison alors qu’il est qualifié pour la Ligue des champions qui débute la semaine prochaine. Grands acteurs de la réussite des Sang et Or, Fofana et Openda sont partis défendre de nouvelles couleurs, tandis que dans le sens opposé, Lens s’est renforcé avec les arrivées de Guivalogui, Diouf, Wahi, Aguilar ou Mendy. Pour sa rentrée en L1, Lens s’est fait surprendre à Brest, alors qu’il avait réalisé un début canon avec deux buts inscrits en début de rencontre. La suite fut plus douloureuse avec la remontada brestoise (3-2). Pour son 1er match à Bollaert, le Racing a ensuite été tenu en échec par Rennes (1-1). Dans cette période de rodage, la formation de Franck Haise n’a pas été aidée par le calendrier puisqu’elle a ensuite successivement affronté le Paris Saint-Germain (3-1) et l’AS Monaco (3-0) en déplacement. Avec 1 seul point pris, le club lensois n’est pas au mieux, mais a les armes pour remonter la pente, notamment à domicile avec l’incroyable soutien du public sang et or.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, le FC Metz est déjà de retour en Ligue 1. Élu meilleur joueur de Ligue 2 la saison passée, le Géorgien Mikautadze fut l’un des grands artisans de ce retour. Son excellente saison a attiré l’œil des écuries européennes et notamment celui de l’Ajax, qui vient de recruter l’attaquant messin. Ce départ est préjudiciable pour les Grenats, car Mikautadze était capable de marquer, mais également de faire marquer. On avait pu s’en apercevoir lors de la réception de Marseille (2-2) ou en déplacement à Clermont (1-1). Malgré une lourde défaite à Rennes (5-1), la bande de Boloni a redressé la barre en restant invaincue lors des 3 dernières journées. Pour ce déplacement dans le Nord de la France, le coach roumain pourrait récupérer Maxime Collin, le latéral qui a fait une bonne partie de sa carrière en Championship. Dans un Bollaert bouillant, Lens pourrait décrocher sa 1re victoire face à Metz, même si les Lorrains avaient su faire un bon nul avant la trêve sans Mikautadze face à Reims (2-2). Une obligation avant de démarrer la C1.

► Le pari « Victoire Lens » est coté à 1,52 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 204€ (304€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Wahi buteur » est coté à 2,05 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 310€ (410€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Lens – Metz :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Lens Metz détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Metz 1997-1998 : « On pouvait vraiment parler d’un jeu à la messine »