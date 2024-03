Pronostic Le Havre Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Toulouse enfonce Le Havre

De retour dans l’élite depuis l’été dernier, Le Havre n’avait jamais été menacé par la relégation. Avec le retour en forme de Lorient, Lyon ou Toulouse, la lutte pour le maintien s’est intensifiée, puisque seulement 3 points séparent Strasbourg (12e) de Montpellier (16e). Parmi les formations engagées dans cette course, on retrouve le club normand. Les hommes de Luka Elsner font partie des équipes qui possèdent les moins bonnes dynamiques, puisqu’ils restent sur 6 journées sans la moindre victoire et surtout sur 4 revers consécutifs. La semaine passée, les Normands se sont inclinés en Bretagne face à une équipe brestoise en pleine forme (1-0). Pour retrouver trace d’un succès des Havrais, il faut remonter à la réception de Lyon en début d’année 2024. Ce dimanche, Elsner espère une réaction de ses hommes lors de la réception de Toulouse.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Toulouse dispute sa seconde saison consécutive en Ligue 1. L’an passé, les Toulousains avaient tranquillement obtenu leur maintien et avaient surtout remporté la Coupe de France. Qualifié pour la Ligue Europa, le TFC a souffert avec l’enchaînement des rencontres tous les 3 jours. Dernièrement et malgré une bonne prestation, Toulouse s’est incliné face au Benfica en barrage et a vu son parcours européen prendre fin. Désormais, les partenaires de Sierro peuvent se focaliser sur la Ligue 1. Tombé dans la zone de relégation fin 2023, le TFC a parfaitement réagi et vient de s’imposer lors des 3 dernières journées face à des écuries de haut de tableau, Monaco, Lille et Nice. Cette bonne période a permis à Toulouse de remonter à la 10e place avec 6 points d’avance sur le premier relégable. De plus, le buteur Dallinga (9 buts et buteur face à Nice) a retrouvé toute son efficacité lors des derniers matchs. Sur une excellente série, Toulouse devrait profiter de la fébrilité havraise pour prendre 3 nouveaux points.

► Le pari « Victoire Toulouse » est coté à 2,53 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 253€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Dallinga buteur » est coté à 2,83 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 283€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Le Havre – Toulouse avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Le Havre Toulouse encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Reims miraculé au Havre, Toulouse renverse Lille, Nice s'endort face à Clermont