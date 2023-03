Pronostic Japon Uruguay : Analyse, cotes et prono du match amical international

Le Japon prend le dessus sur l’Uruguay

Le Japon retrouve son public après son excellent parcours en Coupe du monde. En effet, la sélection japonaise était parvenue à sortir d’un groupe relevé où l’on retrouvait également l’Allemagne et l’Espagne. Lors de la phase de groupes, le Japon a dominé ces deux ogres pour s’incliner finalement en 8es de finale face à la Croatie lors des tirs au but. À l’instar de plusieurs sélections, le Japon repart sur de nouvelles bases en s’appuyant sur une équipe plus jeune. Présents au Mondial, les vieillissants Nagatomo et Yoshida n’ont pas été appelés, au contraire de Kubo, Ito, Doan, Maeda, Asano, Kamada, ou de la pépite de Brighton Mitoma. À noter également que le Gunner Tomiyasu est absent pour blessure.

En face, l’Uruguay lance également une nouvelle ère. Sortie dès la phase de poules au Mondial, la Celeste semble voir son avenir sans Godin, Suarez, Caceres ou Cavani qui ont fait les belles heures de la sélection pendant plus d’une dizaine d’années. Depuis le départ de Diego Alonso après l’échec du Qatar, Marcelo Broli occupe de manière temporaire le poste de sélectionneur en attendant qu’un choix définitif soit décidé. Le nouvel arrivé a du pain sur la planche pour régénérer une équipe qui avait évolué ensemble pendant de nombreuses années. Néanmoins, le sélectionneur de la Celeste a des motifs d’espoir, car il possède des éléments comme le Madrilène Federico Valverde, Ugarte du Sporting, ou Pellistri de Manchester United. En revanche, les intéressants Darwin Nunez ou Arojo sont absents sur blessure. Sur la lancée de son Mondial, le Japon devrait confirmer ses progrès face à un Uruguay qui n’a plus ses cadres.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

