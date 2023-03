Pronostic Japon Colombie : Analyse, cotes et prono du match amical international

Pas de vainqueur entre le Japon et la Colombie

Présent au Mondial 2022, le Japon a montré un très beau visage en parvenant à sortir de son groupe qui comprenait pourtant l’Espagne et l’Allemagne (deux nations qu’elle a battues). En revanche, la sélection nippone a vu son parcours s’arrêter en 8es de finale face à la Croatie lors de la séance des tirs au but. Pour le 1er match de ce rassemblement post-Mondial, le Japon a fait match nul face à l’Uruguay (1-1). Dominateurs, les Japonais se sont pourtant retrouvés menés au score avant de réussir à revenir au score lors de la seconde période sur une réalisation de Nishimura. La sélection japonaise s’appuie sur des joueurs évoluant pour la plupart en Europe comme Kamada (Francfort), Doan (Fribourg), Ito (Reims), Kubo (Sociedad) et le prometteur Morita de Brighton. Maeda (Celtic) est blessé comme Tomiyasu (Arsenal).

En face, la Colombie a manqué le Mondial au Qatar. Les Colombiens ont raté de peu les barrages puisqu’ils ont fini à un point du Pérou. Los Cafeteros avaient fini fort avec deux succès sur la Bolivie et sur le Venezuela. Sur leur lancée, les Colombiens ont remporté 4 matchs amicaux joués entre juin et novembre l’an dernier face à l’Arabie saoudite, le Guatemala, le Mexique et le Paraguay, mais ont signé 2 nuls en 2 rencontres cette année. Tenue en échec par les États-Unis en janvier dernier, la Colombie a de nouveau été accrochée par la Corée du Sud de Klinsmann la semaine dernière. Rentrés au vestiaire avec deux buts de retard, les Colombiens ont renversé le match en 3 minutes avec des réalisations de James Rodriguez et de Carrascal. Pour ce rassemblement, le sélectionneur Lorenzo a appelé également Rafael Borre, Uribe, Machado, Davinson Sanchez, mais aussi l’expérimenté Falcao. Il y a 5 jours, le Japon recevait une autre équipe sud-américaine et signait un match nul. Face à des Colombiens qui restent également sur 2 nuls, un nouveau score de parité à grosse cote est possible.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

