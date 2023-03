Pronostic Israël Kosovo : Analyse, cotes et prono du match des qualifications pour l’Euro 2024

Israël prend un bon départ face au Kosovo

Israël a participé à une seule Coupe du monde dans son histoire, en 1970, et n’a jamais réussi à se qualifier pour un championnat d’Europe. Pour espérer disputer l’Euro 2024 en Allemagne, la sélection israélienne va devoir se sortir d’un groupe plutôt homogène où seule la Suisse paraît au-dessus du lot. Pour sa première rencontre, Israël affronte le Kosovo à Tel-Aviv. Pour s’imposer face à son adversaire, la sélection israélienne compte sur le talent de Solomon, en feu avec Fulham lors des dernières semaines. Avec les départs à la retraite de Zahavi et Dabbur, le Cottager est l’atout numéro 1 des Israéliens avec le joueur de Grenade Weissman qui vit une saison compliquée.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le Kosovo est une modeste sélection qui se trouve au 107e rang du classement FIFA. Entraînée par Alain Giresse, la sélection kosovare reste sur des éliminatoires pour le Mondial décevantes avec une dernière place de groupe et sur une Ligue des nations mitigée. En effet, les Kosovars ont terminé en 2e place derrière la Grèce et n’ont pas réussi l’objectif qu’ils s’étaient fixé de monter en Ligue B. Dans cette sélection, on retrouve des éléments intéressants, comme le buteur Muriqi, auteur d’une très bonne saison à Majorque, mais aussi des joueurs de Ligue 1 comme Zeneli ou Zhegrova. En défense, le Kosovo peut compter sur le solide Rrahmani du Napoli, tandis qu’au milieu de terrain, on retrouve Rashica passé par Norwich ou l’expérimenté Berisha passé par Reims. Convoqué pour ce rassemblement, l’ailier clermontois Rashani a déclaré forfait à la suite d’une blessure. Devant son public et en progression, Israël devrait prendre le dessus sur le Kosovo.

► Le pari « Victoire Israël » est coté à 1,85 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 185€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Solomon buteur » est coté à 3,50 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 350€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Israël Kosovo :

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Israël Kosovo détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Un joueur palestinien tué par l'armée israélienne