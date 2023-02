Pronostic Grenoble Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pas de vainqueur entre Grenoble et Le Havre

L’affiche du samedi après-midi en Ligue 2 met aux prises Grenoble au Havre. La formation iséroise semble avoir laissé passer sa chance de revenir sur les équipes de tête lors des 2 dernières journées. En effet, les hommes de Vincent Hognon ont dans un premier temps été tenus en échec à domicile par Pau (1-1) avant de s’incliner à Caen (2-1). Face au club normand, le GF38 avait pourtant idéalement démarré avec l’ouverture du score de Phaeton. La seconde période fut compliquée avec l’égalisation caennaise, mais surtout avec le but décisif de Bassette dans les dernières secondes de la partie. À la suite de ces contre-performances, Grenoble reste en 5e position avec 5 points de retard sur Bordeaux, 2e. Dans cette dernière partie de saison, la formation iséroise a un autre objectif important en Coupe de France avec un quart de finale à venir contre l’Olympique lyonnais.

En face, Le Havre est moins virevoltant ces dernières semaines, mais reste toujours ultra-solide. Invaincu depuis son déplacement à Valenciennes en début de saison, le HAC est bien parti pour retrouver l’élite. Actuellement, les hommes de Luka Elsner possèdent 9 points d’avance sur Bordeaux et 10 sur Sochaux, leurs deux premiers poursuivants. Après avoir été tenue deux fois en échec par le Paris FC et Sochaux (1-1), la formation normande a arraché la victoire face à la lanterne rouge niortaise le week-end dernier à domicile (1-0) grâce à un but de Cornette à quelques minutes de la fin. Cette victoire a fait le plus grand bien aux Havrais à la veille de se déplacer en Isère face à une solide formation grenobloise. Auteur de matchs nuls lors de 3 de ses 4 derniers déplacements, Le Havre pourrait concéder un nouveau partage de points face à un Grenoble pas facile à battre.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

