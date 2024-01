Pronostic Fulham Everton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Fulham douche Everton

Fulham est dans une période compliquée puisque le club londonien vient de se faire sortir en demi-finale de la Carabao Cup par Liverpool et en 16e de finale de la FA Cup par Newcastle (0-2). Les Cottagers retrouvent le train-train de la Premier League où ils sont engagés dans la lutte pour le maintien. Actuellement, la bande à Marco Silva se trouve en 13e position avec 8 points d’avance sur le premier relégable, Luton. En s’imposant ce mardi, les Londoniens pourraient également mettre Everton à 10 points. Pour cela, Silva compte sur une réaction de ses hommes et notamment des Willian, Wilson, Jimenez, Palhinha ou Robinson. Fulham ne s’est plus imposé depuis la réception d’Arsenal en fin d’année 2023.

En face, Everton est en danger à plusieurs titres. Tout d’abord, les Toffees sont dans l’œil du cyclone puisqu’ils sont sous la menace de nouvelles pénalités à la suite d’infractions financières. Déjà pénalisé de 10 points, Everton est sous le coup d’une nouvelle charge qui pourrait être rédhibitoire. Malgré cette 1ère lourde sanction, les Toffees avaient réussi à s’éloigner de la zone rouge en réalisant une très belle série de résultats. Depuis, les partenaires de Coleman ont plus de mal car ils restent sur 4 journées sans le moindre succès (3 défaites et 1 nul). A la suite de ces contre-performances, Everton se retrouve en 17e position avec un seul point d’avance sur Luton, premier relégable. De plus, les hommes de Sean Dyche ont connu un nouveau faux-pas en se faisant sortir de la FA Cup par Luton (1-2) le week-end dernier. Au plus mal, Everton pourrait subir un nouveau revers à Fulham en milieu de semaine et éventuellement tomber dans la zone de relégation.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

