Pronostic Fribourg West Ham : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

West Ham solide à Fribourg

Cette confrontation entre Fribourg et West Ham met aux prises deux équipes qui étaient dans le même groupe de cette C4 en 1re partie de saison. La formation allemande avait fini en deuxième position derrière les Anglais et avaient dû passer par les barrages face à Lens. Après le nul de l’aller à Bollaert (0-0), les 2 équipes nous ont offert un grand spectacle au retour puisque les Sang et Or ont longtemps pensé décrocher la qualif’ mais se sont fait rejoindre au bout du temps additionnel (2-2). Fribourg avait ensuite fait la différence lors des prolongations (3-2 score final). Certainement éreintés par ces 120 minutes de jeu, les hommes de Streich s’étaient ensuite inclinés contre Augsbourg en Bundesliga (2-1). En revanche, les partenaires de Doan ont réalisé une très bonne prestation le week-end dernier en tenant en échec le Bayern Munich (2-2), avec une égalisation en toute fin de rencontre d’Holer. A la suite de ce nul, Fribourg se trouve en 9e position.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, West Ham a brillé ces 2 dernières saisons sur la scène européenne. Demi-finaliste de l’Europa League face à l’Eintracht Francfort il y a 2 ans, le club londonien s’est ensuite imposé en finale de Conference League face à la Fiorentina. Cette saison, les Hammers ont livré une très bonne phase de poule en terminant premiers et en dominant à 2 reprises leur plus sérieux adversaire, Fribourg. West Ham a connu un début d’année 2024 délicat au point de voir David Moyes être menacé. Finalement, les Londoniens viennent se de reprendre de très belle manière en s’imposant contre Brentford (4-2) au Stade Olympique avant d’aller arracher les 3 points à Everton (1-3). Lors de ce dernier match, les Londoniens ont fait la différence dans le temps additionnel par Soucek et Alvarez, mais Bowen reste son meilleur buteur. A noter également qu’Areola avait sorti un penalty de Beto en 1re période mais que c’est Fabianski qui joue en C4. A la suite de cette victoire, West Ham est remonté en 7e position. Avec les Bowen, Kudus, Paqueta, Antonio, Phillips ou Zouma, le club anglais possède un effectif capable d’aller loin dans cette compétition. Après avoir battu Fribourg à 2 reprises en phase de poule, West Ham devrait au moins accrocher le nul en Allemagne.

► Le pari « Victoire West Ham ou match nul » est coté à 1,38 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de Bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en Bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de Bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 238€ (138€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Bowen buteur » est coté à 2,42 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de Bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en Bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de Bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 342€ (242€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Fribourg – West Ham :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus en Freebets avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Fribourg West Ham encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Liverpool miraculé, Tottenham renversant, Chelsea déçoit encore