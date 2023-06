Pronostic Flamengo Aucas : Analyse, cotes et prono du match de Copa Libertadores

Flamengo costaud face à Aucas

Dans le cadre de la dernière journée de la phase de poules de la Copa Libertadores, Flamengo reçoit le club équatorien d’Aucas au Maracana. Les Rubro-Negro sont actuellement en deuxième position du groupe avec 3 points d’avance sur leur premier poursuivant, Nubiense. Les protégés de Jorge Sampaoli seraient assurés de décrocher leur place en 8es de finale avec au moins un match nul. Depuis le début de la Copa Libertadores, la formation brésilienne s’est seulement inclinée une fois, lors du match aller en Équateur. Dans leur stade du Maracana, les Brésiliens ont remporté leurs deux matchs face à Nubiense (2-0) et au Racing Club (2-1). Sur la scène nationale, Flamengo est en 3e position du classement avec 8 points de retard sur une formation de Botafogo, auteur d’une excellente entame. Le week-end dernier, les hommes de Sampaoli ont livré une rencontre spectaculaire sur la pelouse de Santos (2-3). L’ancien coach du FC Séville et de l’Olympique de Marseille dispose d’un effectif de premier plan avec Pedro (présent au Mondial avec le Brésil), Gabriel Barbosa (Inter), Gerson (OM), Filipe Luis (Atletico), Thiago Maia (Lille), Arturo Vidal, David Luiz, Everton ou l’Uruguayen de Arrascaeta.

En face, Aucas n’a plus aucune ambition dans cette Copa Libertadores, puisque le club équatorien est déjà éliminé. Champion l’an passé en Serie A équatorienne, les Orientales accusent déjà 10 unités de retard sur l’Independiente del Valle. En déplacement, les hommes de César Faria sont en grande difficulté avec 6 matchs consécutifs sans la moindre victoire (5 défaites et 1 nul). Le club équatorien s’est notamment incliné lors de ses matchs à l’extérieur en Copa Libertadores face au Racing Club (3-2) et contre Nubiense (2-1). La majeure partie de l’effectif est composée de joueurs nationaux, mais peu ont intégré l’équipe nationale, seul Galindez était présent au Mondial 2022. Dans cette affiche, Flamengo devrait faire valoir sa supériorité face à la modeste formation du Deportivo Aucas.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

