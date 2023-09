Pronostic Fidji Géorgie : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde de rugby

Les Fidji font un pas de plus vers les quarts de finale

Les Fidji font belle impression dans cette Coupe du monde 2023 et se retrouvent en ballottage très favorable pour se hisser en quarts de finale. Opposés aux deux adversaires les plus forts du groupe B jusqu’à maintenant, les hommes du Pacifique ont tout d’abord chuté sans démériter face au Pays de Galles (26-32) avant de créer la surprise en dominant l’Australie (22-15). Ils doivent désormais assurer le travail face à la Géorgie et au Portugal, deux équipes a priori à leur portée. Portés par de belles individualités, les Fidji peuvent notamment compter sur le surpuissant Tuisova qui a déjà marqué 2 essais dans ce Mondial.

