Pronostic Espagne Géorgie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

L’Espagne tranquille face à la Géorgie

L’Espagne reste sur des compétitions internationales décevantes. En effet, depuis son titre à l’Euro 2012, la Roja a pour meilleur résultat une demi-finale au championnat d’Europe 2020 disputé en 2021. Lors du Mondial au Qatar, les Espagnols se sont inclinés dès les 8es de finale face au Maroc. Ce revers a coûté sa place à Luis Enrique. Pour lui succéder, la fédération espagnole a misé sur De La Fuente. Ce dernier a permis à la sélection espagnole de remporter la dernière Ligue des nations en dominant la Croatie en finale. Lors de cette campagne des éliminatoires pour l’Euro 2024, l’Espagne a connu un seul faux pas, en Écosse, mais s’est ensuite reprise en remportant tous ses matchs. Après avoir signé deux victoires importantes contre l’Écosse (2-0) et la Norvège (0-1) en octobre, la Roja a décroché son ticket pour l’Allemagne en juin prochain. Sur cette lancée, les hommes de la Fuente se sont imposés à Chypre (1-3) en milieu de semaine dernière. Lors de cette rencontre, le jeune Yamal a encore brillé avec un but. À ses côtés, on retrouve Morata, Oyarzabal, Joselu et Gavi.

De son côté, la Géorgie est une nation en pleine progression. Cette montée en puissance est cependant insuffisante pour pouvoir décrocher une place au championnat d’Europe 2024. Tombée dans un groupe relevé, la Géorgie n’a rien pu faire face à l’Espagne et à l’Écosse. Lors de leur parcours, les Géorgiens n’ont pas été en mesure de s’imposer face aux gros du groupe. En fin de semaine dernière, les hommes de Willy Sagnol ont été tenus en échec à domicile par l’Écosse (2-2), elle aussi déjà qualifiée. Lors de ce match, les Géorgiens ont pensé s’imposer, mais ont encaissé un but dans les arrêts de jeu. Brillant avec son club de Naples, Kvaratskhelia a inscrit un doublé face à la sélection britannique. Humiliée à l’aller (1-7), la Géorgie ne devrait pas pouvoir résister à une Espagne très compétitive.

