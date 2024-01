Pronostic Egypte République Démocratique du Congo : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de la CAN

L’Egypte capable de sortir la RDC même sans Salah ?

Finaliste lors des trois dernières éditions, l’Egypte n’a plus besoin d’être présentée aux amateurs de ballon rond de par son total de 7 sacres en Coupe d’Afrique des Nations. Pour rappel, les Pharaons ont vu le Sénégal soulever le graal il y a deux ans au Cameroun sous leur propre yeux (finalistes). Pour cette campagne, malgré la blessure en cours de route de la superstar de Liverpool, Mohamed Salah (56 buts en 97 sélections), les Egyptiens sont allés glaner leur qualification en réalisant trois matchs nuls et sur le même score à chaque fois (2-2) ! On pourrait presque comparer cette phase de groupes à celle du Portugal à l’Euro 2016 en France qui fut sacré face au pays hôte. Le Portugal avait terminé 3e de son groupe et l’Egypte, deuxième. Salah sera forfait et la lumière est clairement braquée sur l’attaquant du FC Nantes, Mostafa Mohamed (6 buts en Ligue 1 cette saison) auteur de 3 buts sur les 3 premiers matchs. Dans le secteur offensif, il est accompagné par l’ancien pensionnaire d’Aston Villa, Trezeguet (buteur et passeur face au Cap-Vert).

On peut avoir le même discours concernant le RDC qui s’est qualifié en signant 3 matchs nuls en poule : face à la Zambie (1-1), le Maroc tout de même (1-1) et lors de la dernière journée contre la Tanzanie (0-0). En clair, c’est assez difficile de juger l’état de forme des Léopards, qui n’ont jamais soulevé la CAN depuis leur indépendance. Rappelons également qu’ils n’ont pas participé à l’édition au Cameroun et restaient sur un échec cuisant en 8e de finale en 2019. Si l’on se plonge un peu plus sur les derniers résultats du RDC, on s’aperçoit également que gagner est une tâche difficile avec une seule victoire à son actif sur les dix derniers matchs toutes compétitions confondues. Très peu en vu depuis le début de la compét’, le récent naturalisé Simon Banza (14 buts en D1 Portugaise, meilleur buteur du championnat) n’est pas utilisé à bon escient. Des garçons comme Mbemba (OM, capitaine de la sél), Moutoussamy (FC Nantes), Kakuta (Amiens) sans oublier Bamkambu (ex-OM, Galatasaray) ou encore le buteur Elia (Young Boys) seront à priori de la partie. A l’expérience, l’Egype pourrait s’en sortir sur ce 8e à sa portée.

