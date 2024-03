Pronostic Dunkerque Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dunkerque poursuit sa remontée face à Pau

Invaincu en championnat en 2024, Dunkerque a opéré une très belle remontée au classement puisque le club nordiste et se trouve désormais à la 17e place avec le même nombre de points que Troyes, premier non relégable. Le week-end dernier, les Dunkerquois ont pensé pouvoir sortir de la zone rouge à domicile face à Concarneau (2-2) mais ont concédé l’égalisation à la 97e minute. Malgré ce résultat défavorable, Dunkerque affiche un super état d’esprit et pourrait s’en sortir en poursuivant sur cette dynamique de 8 matchs sans défaite (6 victoires, 2 nuls). Ce samedi, les partenaires de Gaëtan Courtet ont l’opportunité de se reprendre à domicile face à une équipe paloise pas au mieux.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

En effet, le club béarnais avait fini l’année 2023 en 5e position mais connait moins de réussite en 2024. Lors des 8 journées disputées depuis le début d’année civile, Pau ne s’est imposé qu’une fois à Grenoble qui a aussi baissé pavillon depuis la nouvelle année (0-1). Le week-end dernier, les Palois avaient l’opportunité d’enchainer à domicile mais se sont fait battre dans leur Nouste Camp par Caen (2-3). Lors de cette rencontre, les hommes d’Usai ont à chaque fois réagi trop tardivement. Avec un seul succès obtenu lors de ses 10 derniers matchs de Ligue 2, Pau se retrouve en 10e position avec 6 points de plus que Dunkerque. Le club nordiste devrait surfer sur sa réussite actuelle pour prendre le dessus sur des Palois pas au mieux.

► Le pari « Victoire Dunkerque » est coté à 2,23 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 223€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « plus de 2,5 buts » est coté à 1,90 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 190€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Dunkerque – Pau avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Dunkerque Pau encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Pau Dunkerque: Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2