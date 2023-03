Pronostic Danemark Finlande : Analyse, cotes et prono du match des qualifications pour l’Euro 2024

Le Danemark repart de l’avant face à la Finlande

Après avoir réalisé un excellent championnat d’Europe, mais aussi une très bonne Ligue des nations, le Danemark était attendu lors du Mondial au Qatar. Tombé comme en 2018 avec la France et l’Australie, la sélection danoise s’est montrée décevante en ne parvenant pas à sortir de la phase de groupes. Brillants lors du dernier Euro avec une demi-finale face à l’Angleterre, les Danois vont tout faire pour se qualifier pour le championnat d’Europe 2024 en Allemagne. Sans victoire lors du Mondial au Qatar, le Danemark lance ses éliminatoires face à la Finlande. Pour ce rassemblement, le sélectionneur danois s’est appuyé sur ses cadres, à savoir le Niçois Kasper Schmeichel, les défenseurs Kjaer, Andersen, Christense, Maehle, au milieu on retrouve Hojbjerg de Tottenham, le trio de Brentford Norgaard, Jensen ou Damsgaard et sur le front de l’attaque Braithwaite et la pépite de l’Atalanta Hojlund. Blessé avec Manchester United, le maître à jouer Eriksen est en revanche absent.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

