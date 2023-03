Pronostic Corée du Sud Colombie : Analyse, cotes et prono du match amical

Pas de vainqueur entre la Corée du Sud et la Colombie

La Corée du Sud relance un cycle de 4 ans en préparation du prochain Mondial en Amérique du Nord avec ce match amical joué à domicile. Pour cette mission, la sélection sud-coréenne a misé sur Jurgen Klinsmann qui vient prendre la place de Paulo Bento. Le technicien allemand va tenter de redonner un nouveau souffle à la Corée du Sud et notamment à son attaquant Heung-min Son qui vit un exercice bien difficile. Décevant avec Tottenham, l’attaquant coréen est l’ombre de lui-même et compte sur la sélection pour se refaire la cerise. Au Qatar, les Sud-Coréens sont sortis en seconde position d’un groupe dominé par le Portugal. En revanche, la Corée du Sud avait été balayée en 8es de finale par le Brésil (4-1). Pour cette rencontre amicale face à la Colombie, Klinsmann a évidemment convoqué Son, mais compte aussi sur le roc du Napoli Kim qui n’en finit plus d’impressionner.

De son côté, la Colombie est dans l’obligation de reconstruire après avoir manqué le rendez-vous du Mondial au Qatar. Los Cafeteros avaient terminé à la 6e place du minichampionnat sud-américain. Après avoir connu un passage compliqué, la Colombie va mieux depuis qu’elle a été prise en main par l’Argentin Nelson Lorenzo. En effet, depuis sa prise de fonction, la sélection colombienne est invaincue avec 4 victoires et un nul en matchs amicaux. Lors de ce passage, les Colombiens ont principalement affronté des adversaires à leur portée comme le Guatemala, le Paraguay ou l’Arabie saoudite. Pour affronter la Corée du Sud, le coach argentin s’appuie sur James Rodriguez et sur l’attaquant Falcao. Du haut de ses 37 ans, el Tigre vient épauler des partenaires d’attaque nettement plus jeunes, comme le prometteur Duran ou Borrero et Carbonero. Cette affiche entre deux formations en phase de reconstruction avec de nouveaux hommes forts à leur tête pourrait voir les 2 équipes se neutraliser.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

