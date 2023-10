Pronostic Clermont Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice en patron à Clermont

La 10e journée de Ligue 1 débute avec une affiche qui apparaît déséquilibrée, avec d’un côté Clermont, 19e, et de l’autre, l’OGC Nice qui est 2e. La formation auvergnate ne rencontre pas la même réussite que l’an passé lorsqu’elle avait fini dans la première partie de tableau. Avec le resserrement de la Ligue 1 à 18 clubs, le club clermontois fait face à une adversité redoutable chaque week-end. Dans cette entame de saison, les hommes de Gastien paient également leur manque de réussite car à plusieurs reprises, ils auraient mérité de prendre plus de points. Lors des dernières journées, les partenaires de Caufriez ont montré des signes de progression en tenant tête au PSG (0-0). Ensuite, la formation auvergnate était menée à Montpellier (4-2), mais aura l’opportunité de rejouer le match à huis clos à la suite d’un geste fou d’un supporter héraultais. Finalement, Clermont a marqué les esprits en s’imposant dans le choc des cancres face à Lyon (1-2) le week-end dernier. Les Auvergnats ont trouvé les ressources pour s’imposer grâce à Cham et Magnin. Dans cette période compliquée offensivement, la recrue estivale Nicholson apporte tout son poids sur le front de l’attaque.

Ce vendredi, la formation auvergnate aura fort à faire face à une équipe niçoise complétement retrouvée depuis l’arrivée de Farioli. Le technicien italien est en train de réussir son adaptation sur la Côte d’Azur puisque son équipe se retrouve en 2e place du classement. Nice accuse un seul point de retard sur Monaco et a surtout cette particularité d’être toujours invaincu avec seulement 4 buts concédés (meilleure défense de L1). Le week-end dernier, les Aiglons ont de nouveau frappé les esprits en dominant l’Olympique de Marseille (1-0) grâce à une réalisation de Guessand, entré en jeu quelques minutes auparavant. En déplacement, les partenaires de Moffi (3 buts) et Laborde (2 buts) sont qui plus est plus performants qu’à domicile avec 3 victoires pour un match nul. Dans cette rencontre, la solidité niçoise devrait prendre le dessus sur les velléités clermontoises.

