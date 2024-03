Pronostic Chelsea Newcastle : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea se défait de Newcastle

La 28e journée de Premier League se termine avec une très belle affiche entre Chelsea et Newcastle. Les Blues ont récemment pris un coup sur la tête en s’inclinant face aux jeunes de Liverpool (1-0) en finale de la Carabao Cup, mais sont toujours en course en FA Cup où ils affronteront Leicester en quarts de finale. 11es de Premier League, les Londoniens ne semblent pas en mesure de décrocher une place européenne en championnat et doivent se rabattre sur les Coupes. Lors des dernières semaines, les hommes de Mauricio Pochettino ont montré des signes d’amélioration dans le jeu qui n’ont pas été récompensés au niveau des résultats. Le week-end dernier, les Blues ont concédé un nouveau nul face à Brentford (2-2) avec l’égalisation de Disasi en fin de rencontre, bien servi par Palmer. L’ancien de Manchester City est certainement le meilleur joueur de son équipe avec Gallagher. Ce lundi, Chelsea va vouloir reprendre confiance en prenant le meilleur sur Newcastle contre lequel il avait encaissé un lourd revers à l’aller (4-1).

En face, Newcastle avait réalisé une excellente saison l’an passé en finissant dans le top 4. Pour ce nouvel exercice, les Magpies ont dû apprendre à jongler entre Ligue des champions et Premier League. Cet enchaînement des matchs n’a pas réussi aux hommes d’Eddie Howe qui occupent seulement la 8e place du classement avec 10 points de retard sur les places européennes. À l’instar de Chelsea, Newcastle mise énormément sur la FA Cup pour sauver sa saison. En quarts de finale, les partenaires de Bruno Guimarães auront fort à faire avec un déplacement à l’Etihad pour y affronter Manchester City. Humilié à Arsenal il y a quelques semaines, Newcastle a redressé la barre le week-end dernier en dominant Wolverhampton (3-0). Si Eddie Howe ne peut toujours pas compter sur Joelinton, Pope, Tonali ou Wilson, il a récemment récupéré Barnes. Cette affiche entre deux déceptions de Premier League devrait nous offrir un match ouvert où Chelsea semble le plus enclin à s’imposer à domicile.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

