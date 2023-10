Pronostic Chelsea Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea confirme son renouveau face à Arsenal

Chelsea a connu une saison galère l’an passé, conclue en seconde partie de tableau. Lors de l’intersaison, la formation londonienne a misé sur Mauricio Pochettino pour redonner un coup de fouet aux Blues. Avec de nombreux changements, Chelsea a connu une entame délicate avec un seul succès lors des 6 premières journées. Finalement, les Blues ont profité de la Carabao Cup et d’une victoire à domicile face à Brighton (1-0) pour lancer le début d’une série. En effet, suite à cette qualification, Chelsea a remporté un derby à Fulham (0-2) et un déplacement à Burnley (1-4). Grâce à ses dernières performances, Chelsea est remonté en 11e position mais accuse tout de même 9 points de retard sur les leaders que sont Tottenham et Arsenal. Pas épargné par les blessures, Chelsea déplore quelques absences mais des retours sont à signaler ces dernières semaines comme celui de la pépite Broja (1 but en 3 matchs de PL), en concurrence avec la recrue estivale Jackson devant (3 buts en PL + League Cup).

En face, Arsenal sort d’un exercice incroyable où il fut tout proche de remporter la Premier League. Sur cette lancée, le club londonien est toujours invaincu sur le plan national, et a marqué les esprits juste avant la trêve internationale en s’imposant face à Manchester City (1-0) grand favori pour le titre. Lors de cette rencontre, les hommes d’Arteta ont fait la différence en fin de rencontre par le Brésilien Martinelli servi par l’Allemand Havertz. Grâce à cette victoire, les Gunners ont pris la tête du classement avec Tottenham. Ce court déplacement à Stamford Bridge réussit bien aux Gunners qui sont invaincus lors de leurs 4 dernières visites dans l’Ouest londonien (3 victoires et 1 nul). Attention tout de même car lors de son dernier match à l’extérieur, Arsenal a connu, son seul faux-pas, à Lens (défaite 2-1). Sur 3 victoires consécutives et focus sur cette PL, Chelsea pourrait rivaliser avec Arsenal et confirmer son regain de forme.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

