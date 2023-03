Pronostic Caen Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen enfonce Dijon

6e, le stade Malherbe de Caen a toujours un mince espoir de monter mais doit réaliser une dernière ligne droite de grande qualité. Le club normand s’est montré très régulier dans ses performances depuis la reprise. Si les hommes de Stéphane Moulin se sont faits surprendre à Rodez (3-2) il y a 15 jours, ils se sont repris en dominant à domicile lors de la dernière journée Valenciennes (2-1) grâce à Brahimi et le buteur local Alexandre Mendy. L’attaquant normand a inscrit 12 buts depuis le début de saison. Dans son stade d’Ornano, le stade Malherbe affiche le 3e meilleur bilan de la Ligue 2 à domicile. Seuls le Havre et Sochaux ont un bilan plus élevé à la maison.

Comme Caen, Dijon était attendu comme l’un des candidats à la montée. A quelques encablures de la fin, la formation bourguignonne se trouve dans la zone de relégation, à la 18e place. De plus, le DFCO accuse déjà 5 points de retard sur le premier non relégable, Rodez. Après avoir connu un léger regain de forme avec deux matchs nuls face à Metz (0-0) et Valenciennes (2-2), et une victoire sur Grenoble (1-0)s, le club dijonnais s’est incliné lors des 2 dernières journées : face à Guingamp (2-0) et contre Pau (0-1) qui est un concurrent direct. Lors des 9 dernières journées, les hommes d’Omar Daf n’ont inscrit que 3 buts. Solide à domicile, Caen devrait prendre le dessus sur une formation dijonnaise dans le dur.

